महरौली बिल्डिंग हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इमारत का मालिक गिरफ्तार
मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के लिए और कौन जिम्मेदार हो सकता है
Published : June 1, 2026 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हादसे के बाद दर्ज मामले में जांच के दौरान इमारत के 71 वर्षीय मालिक करमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस हादसे के पीछे लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की क्या भूमिका रही. करमवीर, मंगल सिंह का पुत्र है और उसी के नाम पर यह इमारत बताई जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान पर्याप्त तथ्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के लिए और कौन-कौन जिम्मेदार हो सकता है. जांच एजेंसियां इमारत के निर्माण, उसकी मंजूरी, सुरक्षा मानकों और संभावित लापरवाही के पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Delhi's Mehrauli building collapse | The owner of the building, Karamveer s/o Mangal Singh, aged 71 years, has been arrested in the case. Further investigation is ongoing.— ANI (@ANI) June 1, 2026
गौरतलब है कि शनिवार शाम करीब 7:40 बजे इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई. उस समय आसपास मौजूद कई छात्र और स्थानीय लोग इसकी चपेट में आ गए. बताया जा रहा है कि कुछ छात्र कोचिंग से लौटकर पास की कैंटीन में भोजन कर रहे थे, तभी पूरी इमारत ढह गई. हादसे के बाद राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया और मलबे से कई लोगों को बाहर निकाला गया. हालांकि छह लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी.घटना के बाद भवन मालिक फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.