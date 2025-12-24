हजारीबाग पुलिस ने 9 ठगों को किया गिरफ्तार, दूसरे राज्य से आकर कर रहे थे साइबर ठगी
हजारीबाग में मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने वाले 9 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : December 24, 2025 at 8:36 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने 9 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी संस्था बना कर मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी का काम कर रहे थे. महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी शिकायत प्रतिबिंब एप में की गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विनोबा भावे नगर सिंदूर से इन सभी ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ठगों में 6 तेलंगाना के हैं.
फर्जी संस्था बनाकर करते थे ठगी
हजारीबाग में अब दूसरे राज्य से साइबर ठग पहुंचकर साइबर ठगी कर रहे हैं. साथ ही हजारीबाग को साइबर ठग ठिकाना भी बना रहे हैं. सभी ठगों की गिरफ्तारी कोर्रा थाना क्षेत्र से हुई है. जो फर्जी संस्था बना कर मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोकेशन के आधार पर विनोबा भावे नगर सिंदूर से सभी ठगों को गिरफ्तार किया है.
27 मोबाइल और भारी मात्रा में सिमकार्ड बरामद
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑनलाइन ठगी कर रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार ठगों के पास से एक चार पहिया गाड़ी, 27 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में सिम कार्ड, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज भी बरामद किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में शिवानंद सिंह, नानावत महेश, सचिन कुमार, बनावत पवन, अखिल राठौर, कोडावत सचिन, सारंगी विष्णु, नाका शिवा और फरियादी अंसारी शामिल है.
