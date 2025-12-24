ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस ने 9 ठगों को किया गिरफ्तार, दूसरे राज्य से आकर कर रहे थे साइबर ठगी

हजारीबाग: पुलिस ने 9 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी संस्था बना कर मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी का काम कर रहे थे. महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी शिकायत प्रतिबिंब एप में की गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विनोबा भावे नगर सिंदूर से इन सभी ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ठगों में 6 तेलंगाना के हैं.



फर्जी संस्था बनाकर करते थे ठगी

हजारीबाग में अब दूसरे राज्य से साइबर ठग पहुंचकर साइबर ठगी कर रहे हैं. साथ ही हजारीबाग को साइबर ठग ठिकाना भी बना रहे हैं. सभी ठगों की गिरफ्तारी कोर्रा थाना क्षेत्र से हुई है. जो फर्जी संस्था बना कर मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोकेशन के आधार पर विनोबा भावे नगर सिंदूर से सभी ठगों को गिरफ्तार किया है.