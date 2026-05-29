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तबाह हुआ नक्सली संगठन पीएलएफआई का शीर्ष नेतृत्व, शिकंजे में आया 16 साल से फरार अमृत होरो

रांची पुलिस के शिकंजे में पीएलएफआई सुप्रीमो ( Etv Bharat )

रांचीः पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएलएफआई सुप्रीमो 10 लाख के इनामी अमृत होरो को शुक्रवार को सामने लाया गया. पिछले सोलह वर्ष से फरार चल रहे अमृत पर दर्जनों नक्सल कांड दर्ज हैं.

एसएसपी की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई

रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन की स्पेशल टीम ने 16 वर्षों से फरार चल रहे पीएलएफआई के स्टेट हेड अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते रांची सीनियर एसपी (ETV Bharat)

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि 28 मई की शाम सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (पिपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) का स्टेट चीफ एवं 10 लाख इनामी नक्सली अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या अपने साथियों के साथ हथियार से लैश होकर लापुंग थाना अंतर्गत महुगांव जंगल के आस-पास भ्रमणशील है. किसी बडी उग्रवादी घटना कारित करने की योजना बना रहा है.

इसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए रूरल एसपी गौरव गोस्वामी के निर्देशन में दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो रांची के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया. इस टीम द्वारा देर रात ग्राम महुगांव के पास स्थित जंगलनुमा इलाके में घेराबंदी कर एक हथियारबंद व्यक्ति को पकड़ा गया.

पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम पता अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या उम्र करीब 34 वर्ष (पिता सुशील होरो, ग्राम-जामाकेल सेमरटोली, थाना-लापुंग, जिला-रांची, लापुंग थाना) बताया गया. जिसने खुद को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का स्टेट चीफ बताया.