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तबाह हुआ नक्सली संगठन पीएलएफआई का शीर्ष नेतृत्व, शिकंजे में आया 16 साल से फरार अमृत होरो

रांची में पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया है.

Police arrested Naxalite organization PLFI supremo Amrit Horo in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में पीएलएफआई सुप्रीमो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 5:30 PM IST

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रांचीः पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएलएफआई सुप्रीमो 10 लाख के इनामी अमृत होरो को शुक्रवार को सामने लाया गया. पिछले सोलह वर्ष से फरार चल रहे अमृत पर दर्जनों नक्सल कांड दर्ज हैं.

एसएसपी की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई

रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन की स्पेशल टीम ने 16 वर्षों से फरार चल रहे पीएलएफआई के स्टेट हेड अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते रांची सीनियर एसपी (ETV Bharat)

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि 28 मई की शाम सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (पिपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) का स्टेट चीफ एवं 10 लाख इनामी नक्सली अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या अपने साथियों के साथ हथियार से लैश होकर लापुंग थाना अंतर्गत महुगांव जंगल के आस-पास भ्रमणशील है. किसी बडी उग्रवादी घटना कारित करने की योजना बना रहा है.

इसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए रूरल एसपी गौरव गोस्वामी के निर्देशन में दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो रांची के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया. इस टीम द्वारा देर रात ग्राम महुगांव के पास स्थित जंगलनुमा इलाके में घेराबंदी कर एक हथियारबंद व्यक्ति को पकड़ा गया.

पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम पता अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या उम्र करीब 34 वर्ष (पिता सुशील होरो, ग्राम-जामाकेल सेमरटोली, थाना-लापुंग, जिला-रांची, लापुंग थाना) बताया गया. जिसने खुद को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का स्टेट चीफ बताया.

प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन का प्रमुख (स्टेट चीफ) अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या के पास से एक एक स्वचालित पिस्टल, 04 जिंदा कारतूस, 03 मोबाइल फोन और PLFI नक्सली पर्चा बरामद किया गया.

50 से अधिक मामले दर्ज

एसएसपी ने बताया कि अमृत होरो के द्वारा झारखंड के रांची सहित कई जिलों में नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया था. साथ ही आगजनी एवं फायरिंग की वारदातों में भी वह शामिल था. कुख्यात नक्सली अमृत होरो के द्वारा राज्य के विभिन्न जिला/थाना क्षेत्रों में व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को फोन/सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से जान मारने की धमकी भी दी गई थी. फिर सभी से अवैध लेवी/रंगदारी राशि की मांग की गई थी.

इस संबंध में रांची एवं आसपास के जिलों गुमला, खूंटी में इसके विरूद्ध 50 से भी अधिक कांड दर्ज हैं. अमृत होरो पर कई गंभीर अपराधिक कांड जैसे हत्या, रंगदारी, लेवी मांगना इत्यादि दर्ज हैं. सभी मे ये वांछित था और वर्तमान में फिरार चल रहे था.

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