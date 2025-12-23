ETV Bharat / state

सूदखोर लक्ष्मण शाह गिरफ्तार, 245 ब्लैंक चेक, कैश, 1754 Kg चांदी मिले.. लोगों से 5 गुना वसूलता था ब्याज

कैमूर : बिहार पुलिस ने सूदखोरी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सूदखोर लक्ष्मण शाह को गिरफ्तार किया है. कैमूर पुलिस को आरोपी के पास से भारी मात्रा में ब्लैंक चेक, जमीन के कागजात, कैश और चांदी बरामद हुए हैं.

कैमूर में सूदखोर लक्ष्मण शाह गिरफ्तार : कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि कैमूर पुलिस ने जिले में सूदखोरी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. गिरफ्तार आरोपी कुदरा थाना क्षेत्र के निवासी लक्ष्मण साह के पास से पुलिस ने 245 ब्लैंक चेक, 39 जमीन के कागजात, 3 डायरी, एक लाख 70 हजार कैश और 1,754 किलो ग्राम चांदी बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी, पीड़ित से असल के बदले चार गुना ब्याज वसूलता था.

संवाददाता सम्मेलन करते एसपी (ETV Bharat)

आखिर कैसे पकड़ा गया लक्ष्मण शाह? : एसपी ने बताया कि कुदरा निवासी संतोष तिवारी उर्फ पंकज तिवारी ने कुदरा थाना को लिखित आवेदन दिया था. आवेदन में बताया गया था कि संतोष तिवारी ने अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए कुदरा गांव निवासी लक्ष्मण शाह से लिया था.

डेढ़ लाख के बदले 5 लाख 27 हजार ब्याज मांगा : कर्ज के बदले लक्ष्मण शाह ने पीड़ित से ब्लैंक चेक साइन कराकर रख लिया. बाद में पीड़ित ने 56 हजार लौटा दिया. लेकिन 94 हजार देनदारी रह गई. लेकिन लक्ष्मण शाह ने 5 लाख 27 हजार ब्याज की रकम बताई. साथ ही ब्लैंक चेक लौटाने से इंकार कर दिया.