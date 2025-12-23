ETV Bharat / state

सूदखोर लक्ष्मण शाह गिरफ्तार, 245 ब्लैंक चेक, कैश, 1754 Kg चांदी मिले.. लोगों से 5 गुना वसूलता था ब्याज

आज के दौर में भी बिहार में जमकर सूदखोरी होती है. इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सूदखोर को दबोचा है. पढ़ें खबर

Laxman Shah Arrested
सूदखोर लक्ष्मण शाह गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 23, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कैमूर : बिहार पुलिस ने सूदखोरी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सूदखोर लक्ष्मण शाह को गिरफ्तार किया है. कैमूर पुलिस को आरोपी के पास से भारी मात्रा में ब्लैंक चेक, जमीन के कागजात, कैश और चांदी बरामद हुए हैं.

कैमूर में सूदखोर लक्ष्मण शाह गिरफ्तार : कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि कैमूर पुलिस ने जिले में सूदखोरी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. गिरफ्तार आरोपी कुदरा थाना क्षेत्र के निवासी लक्ष्मण साह के पास से पुलिस ने 245 ब्लैंक चेक, 39 जमीन के कागजात, 3 डायरी, एक लाख 70 हजार कैश और 1,754 किलो ग्राम चांदी बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी, पीड़ित से असल के बदले चार गुना ब्याज वसूलता था.

Laxman Shah Arrested
संवाददाता सम्मेलन करते एसपी (ETV Bharat)

आखिर कैसे पकड़ा गया लक्ष्मण शाह? : एसपी ने बताया कि कुदरा निवासी संतोष तिवारी उर्फ पंकज तिवारी ने कुदरा थाना को लिखित आवेदन दिया था. आवेदन में बताया गया था कि संतोष तिवारी ने अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए कुदरा गांव निवासी लक्ष्मण शाह से लिया था.

डेढ़ लाख के बदले 5 लाख 27 हजार ब्याज मांगा : कर्ज के बदले लक्ष्मण शाह ने पीड़ित से ब्लैंक चेक साइन कराकर रख लिया. बाद में पीड़ित ने 56 हजार लौटा दिया. लेकिन 94 हजार देनदारी रह गई. लेकिन लक्ष्मण शाह ने 5 लाख 27 हजार ब्याज की रकम बताई. साथ ही ब्लैंक चेक लौटाने से इंकार कर दिया.

Laxman Shah Arrested
बरामद कैश, ब्लैंक चेक (ETV Bharat)

ब्लैंक चेक, जमीन के डॉक्यूमेंट, कैश बरामद : शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए लक्ष्मण साह को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में आरोपी के घर से पुलिस ने 245 ब्लैंक चेक बरामद किया, जो अलग अलग व्यक्ति के नाम से था. साथ ही 39 अलग-अलग व्यक्ति के जमीन के कागजात और 1 लाख 70 हजार रुपए कैश व 1 किलो 754 ग्राम चांदी बरामद किया गया.

सूदखोरी के जाल में कितने, जांच में जुटी पुलिस : आरोपी को थाना लाया गया. जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. फिलहाल पुलिस इसकी फाइल डायरी की जांच करने में लगी है कि इसने अब तक कितने लोगों को पैसा दिया है. कितने लोग इसके सूदखोरी के शिकार हुए हैं.

''अगर आप भी इस सूदखोरी के शिकार हैं तो डरे नहीं. इसकी शिकायत मुझे या अपने नजदीकी थाना को करें. इस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी.''- हरिमोहन शुक्ला, एसपी, कैमूर

ये भी पढ़ें :-

बिहार में हैवानियत, प्रेग्नेंट महिला को सूदखोर ने घसीटा, बुलेट चढ़ाकर मारने की कोशिश

Nawada News: कर्ज नहीं चुकाने पर सूदखोर ने नंगा कर पीटा, अगले दिन रेलवे ट्रैक के पास मिला शव

मौत सामने थी और खौफ सूदखोरों का था.. मरने से पहले क्या बोला नवादा का परिवार?

TAGGED:

सूदखोर लक्ष्मण शाह गिरफ्तार
KAIMUR POLICE
KAMIUR NEWS
BIHAR NEWS
LAXMAN SHAH ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.