मां ने नाबालिग को अधेड़ के हाथ में सौंपा! पुलिस ने किया रेस्क्यू, शादी करने वाला गिरफ्तार
पलामू में नाबालिग लड़की से शादी करने वाले अधेड़ व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : February 3, 2026 at 7:32 PM IST
पलामूः जिला में बाल विवाह का मामला सामने आया है. जिसमें माता के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को एक अधेड़ के हाथों में सौंप दिया गया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. साथ ही मामले में आगे की जांच जारी है.
14 वर्ष के आदिवासी नाबालिग के साथ एक 42 वर्ष के व्यक्ति ने शादी की है. यह घटना दो महीने पहले की है पर पूरा मामला मंगलवार को सामने आया. पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए शादी करने वाले व्यक्ति प्रभाकर कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है. प्रभाकर कुमार मिश्रा बिश्रामपुर का रहने वाला है. आरोपी प्रभाकर कुमार मिश्रा के खिलाफ पलामू के सदर थाना में पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.
दरअसल, पीड़िता पलामू के नावाजयपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. दो महीने पहले पीड़िता की मां ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री को प्रभाकर कुमार मिश्रा के हाथों में सौंप दिया था. प्रभाकर कुमार मिश्रा बच्ची को लेकर मेदिनीनगर के श्रीराम पथ के इलाके में लंबे समय से रह रहा था. पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी जबकि उसके पिता गुजरात के सूरत में नौकरी करते थे. मां ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो गई है.
दरअसल पीड़िता का पिता गुजरात से मजदूरी कर वापस लौटा और बेटी से मिलने गया था. पिता बेटी को लेकर वापस घर गए थे जिसके बाद पूरी कहानी निकल कर सामने आई. पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया और पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति के साथ साझा की. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.
