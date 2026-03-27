ETV Bharat / state

फर्जी जमानती गैंग पर शिकंजा, सरगना समेत दो आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में हो चुकी है मौत

सिडकुल थाना क्षेत्र में फर्जी जमानत गैंग के सदस्यों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. साथ ही अहम गिरफ्तारियां की जा रही हैं.

Accused Fake Bail Gang Arrested
फर्जी जमानती गैंग के सदस्य गिरफ्तार (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 11:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: सिडकुल थाना पुलिस ने फर्जी जमानत गैंग पर शिकंजा कस दिया है. गैंग के सरगना समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम सरफराज पुत्र उमरदराज, निवासी मोहल्ला चौहनान, कोतवाली ज्वालापुर और सतीश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बहादुरपुर, थाना पथरी हैं. आरोपी रुपयों के लालच में जेल में बंद आरोपियों की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने का काम करते हैं.

सीजेएम कोर्ट, रोशनाबाद में जमानतियों द्वारा न्यायालय को गुमराह कर झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था. लेकिन कोर्ट ने आरोपियों के पेशेवर जमानती होने के शक में सिडकुल पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. पूर्व में चार आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मास्टरमाइंड सरफराज ने सतीश के साथ मिलकर जीएम द्वितीय कोर्ट में प्रचलित मुकदमे शैलेंद्र बनाम साक्षी केस में लगाकर साक्षी तिवारी की जमानत ली है. उक्त जमानत में इस्तेमाल जमीन के कागजात वास्तव में सतीश नाम के ही किसी अन्य व्यक्ति के हैं.

आरोपियों ने झूठे साक्ष्य, कथन तथा शपथ पत्र देकर न्यायालय को गुमराह करते हुए जमानत ली गई थी. जमानत में लगाए गए जमीन के कागजात के वास्तविक स्वामी को यह जानकारी ही नहीं थी कि उसकी जमीन की फर्द का उपयोग किया गया है. इस मामले में अब तक पुलिस ने गैंग के सरगना समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, गैंग में शामिल नरेश नाम के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है. पुलिस के अनुसार, बीते सोमवार को रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में सरकार बनाम रोशन लाल केस की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान चार व्यक्ति अलग-अलग लोगों की जमानत के लिए पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान न्यायालय को संदेह हुआ और संदेह होने पर चारों के रिकॉर्ड की जांच कराई गई.

जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी पेशेवर जमानती हैं और विभिन्न मामलों में एक ही समय पर अलग अलग कोर्ट में जमानत लेते रहे हैं. इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि इन्होंने अपने शपथपत्र में पूर्व में ली गई जमानतों का कोई उल्लेख भी नहीं किया. न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए झूठा शपथपत्र देकर अदालत को गुमराह करने का मामला पाया. इसके बाद थाना सिडकुल थाना पुलिस को चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. सिडकुल थाना पुलिस ने उज्जवल, नरेश, कमलेश और नरेंद्र, इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.

मंगलवार को चारों को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू हुई. पेशी से पहले सिडकुल थाना पुलिस, चारों को नजदीकी रोशनाबाद सीएचसी सेंटर पर मेडिकल के लिए लेकर गई. इस दौरान अचानक नरेश नाम के आरोपी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और पहले वो अपने पेट में और फिर सीने में दर्द की शिकायत करने लगा. इसके बाद पुलिस टीम नरेश को जिला अस्पताल ले गई. लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के दौरान नरेश को मृत घोषित कर दिया था. संवेदनशील मामला होने के चलते मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया.

सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि इस केस में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. तीन आरोपी पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं. गैंग के सरगना सरफराज और सतीश को भी कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है.

पढ़ें-

TAGGED:

हरिद्वार फर्जी जमानती गैंग
फर्जी जमानती गैंग आरोपी गिरफ्तार
ACCUSED FAKE BAIL GANG ARRESTED
HARIDWAR LATEST NEWS
HARIDWAR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.