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PLFI का सक्रिय सदस्य राजेश महतो गिरफ्तार, जंगी और टू इन मी एप से चला रहा था नेटवर्क

पुलिस की गिरफ्त में पीएलएफआई उग्रवादी ( ईटीवी भारत )