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मुंबई में खटाल में नौकरी काम रहा था माओवादी संजय गोदराम, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किया गिरफ्तार

माओवादी संजय गोदराम (पुरानी तस्वीर) ( ETV Bharat )

पलामूः झारखंड-बिहार का माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम उर्फ गोदराई यादव को महाराष्ट्र के मुंबई से पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है.

संजय गोदराम झारखंड एवं बिहार में 2011 के बाद से पुलिस एवं सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ था. संजय गोदराम पर झारखंड की सरकार ने 10 लाख जबकि बिहार की सरकार ने तीन लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था. संजय गोदराम पर झारखंड में 33, बिहार के गया में 10 जबकि औरंगाबाद में 20 नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है.