मुंबई में खटाल में नौकरी काम रहा था माओवादी संजय गोदराम, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किया गिरफ्तार
झारखंड के पलामू जिला का माओवादी संजय गोदराम को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 4:49 PM IST
पलामूः झारखंड-बिहार का माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम उर्फ गोदराई यादव को महाराष्ट्र के मुंबई से पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है.
संजय गोदराम झारखंड एवं बिहार में 2011 के बाद से पुलिस एवं सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ था. संजय गोदराम पर झारखंड की सरकार ने 10 लाख जबकि बिहार की सरकार ने तीन लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था. संजय गोदराम पर झारखंड में 33, बिहार के गया में 10 जबकि औरंगाबाद में 20 नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है.
नक्सली संजय गोदराम को पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसी पलामू लेकर रवाना हो गए हैं. पुलिस मुख्यालय की तरफ से संजय गोदराम की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है. संजय गोदराम पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगन गांव का रहने वाला है. संजय यादव की गिरफ्तारी के लिए झारखंड और बिहार में पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसी या लगातार कार्रवाई कर रही थी.
मुंबई में खटाल में काम कर रहा था संजय यादव
माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम महाराष्ट्र के मुंबई में खटाल में नौकरी कर रहा था. मुंबई के खटाल में संजय गाय का दुध दुहता था. पिछले कुछ महीनों से संजय मुंबई में ही रह रहा था. संजय टॉप माओवादी नितेश यादव के दस्ते में जोनल कमांडर हुआ करता था.
पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार संगठन में कई बातों को लेकर नितेश यादव के साथ संजय का मतभेद हो गया था. रितेश यादव से नाराज होकर संजय मुंबई में नौकरी करने लगा था. संजय के झारखंड में पहुंचने के बाद माओवादी संगठन से जुड़ी हुई बातों का खुलासा होगा.
दरअसल, 27 मई 2025 को पलामू के पांडु हुसैनाबाद सीमावर्ती इलाके में पुलिस एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस घटना में संजय यादव बच निकला था. इसी के बाद से नितेश यादव और संजय के बीच मतभेद हुआ.
जेएमएम नेता की हत्या से लेकर भाजपा कार्यालय उड़ाने का आरोप
नक्सली संजय गोदराम उर्फ संजय यादव झारखंड और बिहार में कई बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोपी है. 26 अप्रैल 2019 को पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में माओवादियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को विस्फोट कर उड़ा दिया था. इस घटना का संजय यादव मुख्य आरोपी है.
विधानसभा चुनाव के दौरान 23 नवंबर 2019 को पलामू के पिपरा बाजार में माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस घटना में झामुमो के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष सह प्रमुख के पति मोहन गुप्ता और सूरज कुमार सोनी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस घटना का भी संजय यादव मुख्य आरोपी है.
साल 2016 में पलामू के काला पहाड़ के इलाके में हुए लैंडमाइंस विस्फोट में पुलिस के सात जवान शहीद हुए थे, 2016 में ही बिहार के गया औरंगाबाद सीमावर्ती इलाके में माओवादियों ने कोबरा की टीम पर हमला किया था जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे. 2013 में पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया में माओवादियों ने टीएसपीसी के 15 कमांडरों की हत्या कर दिया था. इस घटना का भी संजय यादव मुख्य आरोपी है.
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