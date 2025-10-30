ETV Bharat / state

'जान बचाने के लिए गाड़ी पर गाड़ी बदलता रहा, हत्या करने की थी पूरी प्लानिंग.. ऐसा हमला कभी नहीं देखा-MLA अनिल कुमार

रोड़ेबाजी और फायरिंग से मचा हाहाकार: हमले के दौरान रोड़ेबाजी के साथ-साथ सात राउंड फायरिंग भी की गई. अनिल कुमार ने बताया कि एक गोली उनके बगल से होकर निकल गई, जिससे वे बाल-बाल बच गए. भीड़ ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिसमें तीन-चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अनिल कुमार को सिर और हाथ में चोटें आईं, जबकि उनके भाई और अन्य समर्थक भी प्रभावित हुए.

"यह पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था, वे जान लेने पर तुले हुए थे. काफिले के सभी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. कीचड़ में हम लगातार भागते रहे. अगर पांच मिनट और मिल जाते, तो हत्या हो जाती." -अनिल कुमार, एनडीए प्रत्याशी

चुनाव प्रचार के बीच अचानक टूट पड़ी हिंसा: अनिल कुमार अपनी टीम के साथ दिघौरा गांव के चंद्रवंशी टोला और मांझी टोला पहुंचने वाले थे. काफिले को रोककर कुछ लोगों ने सवाल किए कि वे कहां जा रहे हैं. अनिल कुमार ने बताया कि वे वोट मांगने जा रहे हैं, इसके बाद स्थिति बिगड़ गई. भीड़ ने गाड़ी से उतरने का दबाव बनाया, लेकिन बॉडीगार्डों ने रोक लिया. उग्र भीड़ ने ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए. अनिल कुमार ने कहा,

गया: बिहार के गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के वर्तमान विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर दिघौरा गांव में भीड़ ने हमला बोल दिया. अनिल कुमार मुख्य निशाना बने, लेकिन बॉडीगार्डों की तत्परता से उनकी जान बाल-बाल बच गई. घटना चुनाव प्रचार के दौरान घटी, जब वे वोट मांगने जा रहे थे. फिलहाल अनिल कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है, और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

जीवन का सबसे भयावह पल: घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल कुमार ने कहा, "इस तरह का हमला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा. यह सीधा मुझ पर अटैक था, मेरी हत्या करने की साजिश थी." उन्होंने बताया कि बॉडीगार्डों ने सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन भीड़ ने घेर लिया. "मैंने किसी जाति के साथ नाइंसाफी नहीं की, फिर भी यह साजिश रची गई." काफिले को बचाने के लिए गाड़ियां बदलते रहे, और आखिरकार सुरक्षार्थ फायरिंग कर स्थिति संभाली गई. अनिल कुमार ने इसे लोकतंत्र पर आघात बताते हुए दोषियों से सख्त कार्रवाई की मांग की.

हम पार्टी का आरोप: हम पार्टी ने हमले को सुनियोजित साजिश करार दिया है. पार्टी संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निंदा की. उन्होंने कहा, "यह एनडीए प्रत्याशी पर हमला है, जो गठबंधन की एकता को कमजोर करने की कोशिश है." समर्थकों का आरोप है कि यादव समाज के लोग शामिल थे, और यह विपक्षी दलों की चाल है. अनिल कुमार ने भी कहा कि स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क निर्माण को बहाना बनाकर हमला किया गया. विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

राजनीतिक हलकों में मचा हड़कंप: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच यह घटना सियासी तनाव को और बढ़ा सकती है. एनडीए के सहयोगी हम पर हमला होने से गठबंधन में हलचल मच गई है. विपक्षी दल आरजेडी पर आरोप लगे हैं, जबकि आरजेडी ने इसे सत्ताधारी दलों का नाटक बताया. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह विपक्ष की हताशा का नतीजा है. चुनाव आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और विशेष टीम गठित करने का संकेत दिया है. गया जिले में अब प्रचार गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

पुलिस प्रशासन की तत्काल कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही गया के एसएसपी आनंद कुमार और डीएम शशांक शुभंकर मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गांव को छावनी में बदल दिया और सुरक्षा बढ़ा दी. एसएसपी आनंद कुमार ने कहा, "हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा." अब तक नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है, और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. प्रशासन ने अनिल कुमार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है.

"घटना में शामिल उपद्रवियों को जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आत्मरक्षा में उनके अंगरक्षकों ने भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग की। अभी स्थिति सामान्य है। पुलिस की जांच चल रही है। 9 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, अन्य लोगों की गिरफ़्तारी जल्द कर ली जाएगी।"-आनंद कुमार, एसएसपी गया

