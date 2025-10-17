ETV Bharat / state

कोयलांचल शांति सेना के सात अपराधी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार अपराधियों में जितेश कुमार उर्फ पीटर, अभिषेक कुमार, चुटिया का रहने वाला संतोष मिश्रा, मंयक कुमार उर्फ रिषु महतो, राजू महतो कांके का रहने वाला प्रिन्स मिश्रा और रातू का रहने वाला सुमित वर्मा शामिल है.

एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह और कोयलांचल शांति सेना (केएसएस) से जुड़े 7 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो पिस्टल, कारतूस सहित कई वाहन बरामद किया गया है. रांची सिटी एसपी पारस राणा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी.

रांचीः कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के द्वारा संचालित कोयलांचल शांति सेना को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. रांची पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह और कोयलांचल शांति सेना (केएसएस) से जुड़े 7 अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया है. इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किये गये हैं.

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 4 अक्टूबर की आधी रात डोरंडा थाना अर्न्तगत सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर चार पांच अज्ञात अपराधियों द्वारा दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग कर सोशल मिडिया में वायरल किया गया था. गुरुवार की रात थाना प्रभारी डोरंडा के द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गयी कि सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने वाले संदिग्ध अपराधी अनगड़ा की ओर से बीआईटी मेसरा ओपी के पास नेवरी गोलचक्कर की ओर से किसी अपराधिक घटना को अजाम देने के लिए जा रहे हैं.

इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए छापामारी दल का गठन किया गया और रिंग रोड स्थित स्वर्ण रेखा नदी पूल के पास वाहन चेकिंग के कम में दो स्पोर्ट्स बाइक सवार चार युवकों को घेराबंदी कर पकडा गया. जांच करने पर चारों के पास से दो लोडेड पिस्टल और गोली बरामद किया गया. पूछताछ करने पर चारों युवकों के द्वारा सुजीत सिन्हा गिरोह और कोयलांचल शांति सेना (K.S.S) का सकिय सदस्य बतलाया.

उनके द्वारा गिरोह के लिए काम करना और शहर के कारोबारियों एवं व्यापारियों से रंगदारी की मांग करने की बात और रंगदारी नहीं मिलने पर भय बनाने और जान से मारने की नीयत से उनके घर या प्रतिष्ठान या आसपास गोली चलाकर दहशत पैदा करने की बात स्वीकार की गई है. चारों की निशानदेही पर और तीन सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है जिनके पास से 09 एमएम की कुल- 06 गोली बरामद की गई है.

