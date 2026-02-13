ETV Bharat / state

50 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार; 21 साल से फरार था आरोपी

परवेज पर फिरोजाबाद और अलीगढ़ के अलग-अलग थानों में करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं.

बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार (ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 7:42 AM IST

फिरोजाबाद: जिला पुलिस ने 21 साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश परवेज को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पहचान बदल-बदल कर रह रहा था. अलीगढ़ में ई-रिक्शा चलाते हुए छिपा हुआ था. अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद के अनुसार परवेज पर फिरोजाबाद और अलीगढ़ के अलग-अलग थानों में करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ न्यायालय से गैर-जमानती वारंट भी जारी था.

21 वर्षों से चल रहा था फरार: एएसपी शहर रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस और थाना उत्तर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया. इस बीच जानकारी मिली, परवेज थाना उत्तर क्षेत्र की बैंदी की पुलिया के पास छिपा हुआ है. पुलिस टीम ने दबिश दी तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली परवेज के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।


पहचान बदलकर रह रहा था आरोपी: प्रारंभिक पूछताछ में परवेज ने बताया कि वह वर्षों से अपने पिता का नाम बदल-बदल कर अलग-अलग जगहों पर रह रहा था. साल 2005 से दर्ज एक गंभीर मामले में वह फरार था और 18 मई 2006 से स्थायी गैरहाजिर घोषित था. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा रेंज द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

हथियार बरामद: पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, चार जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (जिसका चेसिस नंबर भी घिसा हुआ था) और 900 रुपये नकद बरामद किए हैं.

