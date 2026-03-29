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दिल्ली-NCR में गैंगस्टरों को आर्म्स सप्लाई करने वाले कुख्यात सप्लायर को पुलिस ने दबोचा, हुए ये खुलासे

पुलिस ने बताया कि वह हत्या, लूट व आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामलों में वांछित था. क्या है पूरा मामला, जानें..

कुख्यात अंतरराज्यीय आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार
कुख्यात अंतरराज्यीय आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 29, 2026 at 1:21 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक कुख्यात अंतरराज्यीय आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है. आरोपी मोहम्मद इसरार उर्फ कट्टा (52) लंबे समय से फरार था और उस पर कुल 55 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टरों को अवैध हथियार सप्लाई करता था.

डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा ने बताया की आरोपी को दिल्ली-लोनी बॉर्डर के पास ट्रैप लगाकर दबोचा गया. उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है. जांच में सामने आया कि इसरार पहले घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) रह चुका है और हत्या, लूट व आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामलों में वांछित था. क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अवैध हथियार बनाकर और खरीदकर गैंगस्टरों को सप्लाई करता था. वर्ष 2024 में हरियाणा के सोनीपत में हुए चर्चित मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार भी इसी ने उपलब्ध कराए थे. आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि वह रोहतक के अपराधियों को पिस्टल उपलब्ध कराता था, जिनका इस्तेमाल हत्या जैसी वारदातों में हुआ.

पुलिस के मुताबिक, इसरार ने आर्थिक तंगी के चलते अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे बड़े गैंगों से जुड़ गया. जेल में रहने के दौरान उसने कई कुख्यात अपराधियों से संपर्क बनाए और बाहर आने के बाद हथियार सप्लाई का नेटवर्क खड़ा कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी कैराना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की यूनिट भी चला रहा था, जिसे हाल ही में पुलिस ने ध्वस्त किया था. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा ने कहा कि यह गिरफ्तारी संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है. आरोपी लंबे समय से फरार था और कई गंभीर मामलों में वांछित था. उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और उससे जुड़े अन्य अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हथियार सप्लाई चेन, उसके सहयोगियों और अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच में जुटी है, ताकि इस पूरे गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके.

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INTERSTATE ARMS SUPPLIER ARRESTED
अंतरराज्यीय आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार
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