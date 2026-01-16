ETV Bharat / state

नाबालिग, विकलांग ,बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाता युवक गिरफ्तार, पुलिस ने पूछताछ कर भेजा जेल

झांसी: 14 जनवरी बुधवार को झांसी उत्सव प्रदर्शनी के दौरान पुलिस ने नाबालिग विकलांग बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते एक युवक को गरफ्तार कर लिया. आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह रुपी टोपी लगा कर 1 से 12 वर्ष तक के नाबालिक एवं विकलांग बच्चों से भिक्षावृत्ति करवा रहा था. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबुल कर लिया. जिसके बाद नाबालिग पुलिस ने जेल भेज दिया है.





भिक्षावृत्ति करवाता युवक गिरफ्तार: झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में यह मामला उस वक्त सामले आया, जब 1 से 12 वर्ष के नाबालिक एवं विकलांग बच्चे मेले में आने जाने वाले लोगों के जबरन पैर पकड़कर भीख मांग रहे थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, इस दौरान मेले में मौजूद कुछ एनजीओ के कार्यकर्ताओं को भीख मांग रहे बच्चों पर संदेह हुआ, तो पूछताछ शुरू की.

इस बीच पुलिस की भेष में मेले में मौजद आरोपी आशिफ खान ने खुद को पुलिस बता कर बच्चों को एनजीओ कार्यकर्ताओं से छुड़ाकर भगाने लगा, तभी मौके पर जमा भीड़ ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक द्वारा खुद को पुलिसकर्मी बताने का मामला झूठ निकला, इसके बाद पुलिल ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

थाना नवाबाद प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि उपेंद्र बबेले पुत्र श्री कृष्ण कुमार बबेले, निवासी नैनागढ़ जनपद झांसी के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर आरोपी आशिफ खान पुत्र एनुल खान निवासी सिविल लाइन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछताछ कर शुक्रवार को न्यायाल नगर मजिस्ट्रेट झांसी के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया.