लक्सर में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, एसिड बेचने वाला दुकानदार फरार

लक्सर में बुजुर्ग ने बच्चों पर फेंका था ज्वलनशील पदार्थ, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, दुकान से 800 लीटर ज्वलनशील पदार्थ बरामद
लक्सर: हरिद्वार जिले के भिक्कमपुर गांव में दीपावली की रात पटाखे फोड़ रहे बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने नशे की हालत में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया था. जिसमें चार बच्चे झुलस गए थे. वहीं, आरोपी की निशानदेही पर अवैध ज्वलनशील पदार्थ बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ था विवाद: लक्सर कोतवाली पुलिस के मुताबिक, बीती 22 अक्टूबर को भिक्कमपुर जीतपुर निवासी शेर सिंह ने लक्सर कोतवाली में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर यानी दीपावली की रात उसके बेटे अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे. तभी पटाखे फोड़ने को लेकर गांव के ही गोरधन उर्फ दिलेराम से विवाद हो गया.
चार बच्चों पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ: विवाद बढ़ने पर गोरधन ने शराब के नशे में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ (ग्रामीणों के मुताबिक तेजाब) फेंक दिया, जिससे चारों बच्चे झुलस गए. इसके बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी थी और पुलिस को सौंप दिया था. वहीं, ग्रामीणों की मार से चोटिल हुए आरोपी को पुलिस ने अस्पताल भेज कर इलाज कराया.
भिक्कमपुर क्षेत्र से ही आरोपी गिरफ्तार: घटना की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पुलिसकर्मियों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी लक्सर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान के नेतृत्व में टीम गठित की गई. जिसके तहत पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर आरोपी गोरधन को भिक्कमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.
- गोरधन उर्फ दिलेराम पुत्र मुकन्दा राम, निवासी- भिक्कमपुर, लक्सर, हरिद्वार
दुकान से 800 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ बरामद: लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह ज्वलनशील पदार्थ लक्सर बाजार में स्थित एक दुकान से खरीदा था. जिस पर पुलिस की टीम ने तहसीलदार के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान दुकान से 18 जरीकैन (लगभग 800 लीटर) अवैध ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया.
अवैध ज्वलनशील पदार्थ बेचने वाला दुकानदार फरार: उधर, छापेमारी की भनक लगते ही दुकानदार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. साथ ही जांच की जा रही है कि दुकानदार कहां से लेकर आता था. क्या उसके पास बेचने का लाइसेंस है? क्या बेचते वक्त उसने ग्राहक की आईडी ली थी? वहीं, गिरफ्तार आरोपी गोरधन उर्फ दिलेराम को कोर्ट के समक्ष पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
