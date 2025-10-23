ETV Bharat / state

लक्सर में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, एसिड बेचने वाला दुकानदार फरार

लक्सर: हरिद्वार जिले के भिक्कमपुर गांव में दीपावली की रात पटाखे फोड़ रहे बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने नशे की हालत में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया था. जिसमें चार बच्चे झुलस गए थे. वहीं, आरोपी की निशानदेही पर अवैध ज्वलनशील पदार्थ बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ था विवाद: लक्सर कोतवाली पुलिस के मुताबिक, बीती 22 अक्टूबर को भिक्कमपुर जीतपुर निवासी शेर सिंह ने लक्सर कोतवाली में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर यानी दीपावली की रात उसके बेटे अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे. तभी पटाखे फोड़ने को लेकर गांव के ही गोरधन उर्फ दिलेराम से विवाद हो गया.

चार बच्चों पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ: विवाद बढ़ने पर गोरधन ने शराब के नशे में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ (ग्रामीणों के मुताबिक तेजाब) फेंक दिया, जिससे चारों बच्चे झुलस गए. इसके बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी थी और पुलिस को सौंप दिया था. वहीं, ग्रामीणों की मार से चोटिल हुए आरोपी को पुलिस ने अस्पताल भेज कर इलाज कराया.

भिक्कमपुर क्षेत्र से ही आरोपी गिरफ्तार: घटना की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पुलिसकर्मियों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी लक्सर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान के नेतृत्व में टीम गठित की गई. जिसके तहत पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर आरोपी गोरधन को भिक्कमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.