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पांच बच्चे के पिता ने तीन बच्चे की मां को भगाया, पुलिस ने उतारा आशिकी का भूत!

दुमका में अवैध संबंध को लेकर महिला को भगाकर ले जाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है.

police arrested man for eloping with woman involved in illicit relationship In Dumka
दुमका पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 7:13 PM IST

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दुमकाः इस कलियुग में लोग गलत कार्य करने से पहले अपना और अपने परिवार के भविष्य की चिंता नहीं करते हैं. कुछ ऐसा ही मामला दुमका में देखने को मिला. जब पांच बच्चे के पिता शादी की नीयत से तीन बच्चों की मां को लेकर फरार हो गया. महिला को मुक्त कर पुलिस ने आशिक को जेल भेज दिया है.

महिला के पिता ने दर्ज कराया मामला

शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पांच बच्चों के पिता मनार अंसारी पड़ोस गांव में रहने वाली तीन बच्चे की मां को लेकर फरार हो गया. यह घटना 30 मार्च की है, उस दिन महिला के पिता जो नजदीक के ही गांव में रहते हैं उनको जब इस घटना की जानकारी मिली, तब वे बेटी के घर पहुंचे.

अपने नाती-नातिन से सारी जानकारी लेने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की. इसके बाद थक हारकर 04 मार्च को उन्होंने शिकारीपाड़ा थाना में मनार अंसारी के खिलाफ आवेदन दिया. इसमें उन्होंने बताया कि मेरा दामाद जो दूसरे शहर में रोजगार के लिए गया है. ऐसे में घर में बेटी अकेली रहतो थी तो मनार अंसारी उसे बहला फुसलाकर लेकर भाग गया. उन्होंने अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की.

पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में छापेमारी शुरू की. इसी क्रम में उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि महिला को मनार अपने घर लाया है. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनार अंसारी के घर सोनाढाप गांव से महिला को बरामद किया और फिर मनार अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस पूरे मामले में थाना प्रभारी अमित लकड़ा ने जानकारी दी कि आज सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जबकि महिला का मंगलवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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