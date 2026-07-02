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तमिलनाडु से आकर नोएडा के PG-फ्लैट्स में करता था चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी ने बताया कि वह रेकी करने के लिए बाइक टैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल करता था. साथ ही चोरी का सामान तमिलनाडु भेज देता था.

पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया मामले का खुलासा
पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया मामले का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 7:17 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सेक्टर-126 पुलिस ने चोरी की एक वारदात का महज 24 घंटे के भीतर गुरुवार को खुलासा किया. पुलिस ने ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है, जो छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के पीजी (PG) और फ्लैट्स को निशाना बनाता था.

आरोपी के पास से 6 महंगे लैपटॉप, 7 स्मार्टफोन, चोरी की मोटरसाइकिल, 12,500 नगद, चाकू, पीड़ितों का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं.

मनीषा सिंह, एडिशनल डीसीपी (ETV Bharat)

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर-126 विशाल आडभाई नाम के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके कमरे से चोर ने 4 लैपटॉप, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस चोरी कर लिए हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से जाल बिछाया गया. रात में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम गढ़ी शाहपुर के सामने पुश्ता रोड सेक्टर-131 से आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया

आरोपी की पहचान तमिलनाडु निवासी बालन गोविंदन के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने बताया कि वह मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है और काफी समय से नोएडा-एनसीआर में सक्रिय था. वह दिन और रात में ऐसे पीजी, फ्लैट्स और किराये के मकानों की रेकी करता था, जहां छात्र या वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं. जहां भी कोई दरवाजा खुला या सुरक्षा में चूक दिखती, वहीं वह चोरी को अंजाम देता था.

उसने आगे बताया कि पहचान छिपाने और पुलिस से बचने के लिए वह रेकी के दौरान बाइक-टैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल करता था. वहीं चोरी का माल या तो वह राह चलते लोगों को बेच देता था, या पार्सल के जरिए तमिलनाडु भेज देता था. पकड़े जाने के डर से वह अपने पास हमेशा एक चाकू भी रखता था. पुलिस की कार्रवाई से तीन अलग-अलग वारदातों का खुलासा हुआ है. बरामद अन्य सामानों के संबंध में भी जांच की जा रही है.

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