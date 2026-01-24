39.78 ग्राम चिट्टा केस में बड़ी गिरफ्तारी, हमीरपुर पुलिस ने ऊना से मुख्य सप्लायर को दबोचा
जांच में सामने आया है कि आरोपी स्थानीय स्तर पर नशे के नेटवर्क को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था.
हमीरपुर: हमीरपुर जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 39.78 ग्राम चिट्टा तस्करी मामले की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है. कुछ दिन पहले प्रतापनगर क्षेत्र में सामने आए इस मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ऊना जिले से मुख्य सप्लायर तक पहुंचने में कामयाब रही है. इस कार्रवाई को नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है.
प्रतापनगर क्षेत्र में सामने आए 39.78 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में पहले ही पति-पत्नी सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थाना सदर हमीरपुर पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों से मिले अहम इनपुट्स के आधार पर पुलिस नशे की सप्लाई से जुड़ी पिछली कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई थी.
ऊना से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
पुलिस द्वारा गठित विशेष टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर ऊना जिले में दबिश दी, जहां से मुख्य सप्लायर माणिक सिंह को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1.61 ग्राम अतिरिक्त चिट्टा भी बरामद किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि माणिक सिंह लंबे समय से हमीरपुर और आसपास के जिलों में चिट्टा सप्लाई कर रहा था.
नेटवर्क को मजबूत कर रहा था आरोपी
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी स्थानीय स्तर पर नशे के नेटवर्क को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. वह युवाओं को निशाना बनाकर चिट्टा की आपूर्ति करता था और पहले से पकड़े गए आरोपियों से उसका सीधा संपर्क था. पुलिस अब आरोपी के संपर्कों और लेन-देन के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. इस कार्रवाई के साथ ही हमीरपुर पुलिस ने चिट्टा खरीदने वाले दो उपभोक्ताओं को भी चिन्हित कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इन उपभोक्ताओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अब नशा तस्करों के साथ-साथ नशा खरीदने और सेवन करने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है.
एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रतापनगर चिट्टा तस्करी मामले की जांच में मिले ठोस सुरागों के आधार पर मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशा कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और जिले में नशे के अवैध कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है.
