39.78 ग्राम चिट्टा केस में बड़ी गिरफ्तारी, हमीरपुर पुलिस ने ऊना से मुख्य सप्लायर को दबोचा

हमीरपुर पुलिस ने ऊना से मुख्य सप्लायर को दबोचा ( FILE@ETVBHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 39.78 ग्राम चिट्टा तस्करी मामले की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है. कुछ दिन पहले प्रतापनगर क्षेत्र में सामने आए इस मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ऊना जिले से मुख्य सप्लायर तक पहुंचने में कामयाब रही है. इस कार्रवाई को नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है. प्रतापनगर क्षेत्र में सामने आए 39.78 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में पहले ही पति-पत्नी सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थाना सदर हमीरपुर पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों से मिले अहम इनपुट्स के आधार पर पुलिस नशे की सप्लाई से जुड़ी पिछली कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई थी. ऊना से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार पुलिस द्वारा गठित विशेष टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर ऊना जिले में दबिश दी, जहां से मुख्य सप्लायर माणिक सिंह को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1.61 ग्राम अतिरिक्त चिट्टा भी बरामद किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि माणिक सिंह लंबे समय से हमीरपुर और आसपास के जिलों में चिट्टा सप्लाई कर रहा था.