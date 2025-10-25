ETV Bharat / state

हाईटेक ठगी: चिप लगाकर बढ़ाई तुलाई, 1 करोड़ की सरसों गबन का खुलासा

भरतपुर: जिले में तकनीकी चालाकी से किए गए एक अनोखे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. बैरी की हरि फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सरसों की तुलाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटे में चिप लगाकर वजन बढ़ाने की हाईटेक ठगी की गई थी. इस तरकीब से गिरोह ने एक करोड़ कीमत की 300 टन सरसों गबन कर ली. पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी धौलपुर निवासी अनूप सिंघल उर्फ अन्नू निवासी को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

एसपी दिगंत आनंद ने शुक्रवार को बताया कि हरि फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर विवेक कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि कंपनी किसानों से सरसों खरीदकर तेल और खल का उत्पादन करती है. अप्रैल 2025 की फसल अवधि के दौरान कंपनी की खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी अनूप सिंघल को दी गई थी. आरोपी ने अपने साथियों मुवीन खान, हज्जू खान, गोपाल और अन्य के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 92 ट्रकों में 10,216.25 मीट्रिक टन सरसों की खरीद दर्ज दिखाई, लेकिन जब कंपनी ने स्टॉक का ऑडिट कराया तो करीब 300 टन सरसों का अंतर सामने आया. जांच में पाया गया कि फर्जी तौल पर्चियों, झूठे भुगतान रसीदों और काल्पनिक किसान प्रविष्टियों के माध्यम से यह हेराफेरी की गई थी.

रिमोट से बढ़ाई जाती थी तुलाई: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गिरोह रात के समय फैक्ट्री परिसर के बाहर ट्रक खड़े कर देता था, जबकि उस समय तुलाई का कार्य नहीं होता था. इसी दौरान आरोपी गिरोह के सदस्य फैक्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गुप्त चिप लगा देते थे. जब ट्रक सुबह तुलाई के लिए कांटे पर चढ़ते, तो गिरोह के सदस्य रिमोट कंट्रोल के जरिए वजन में 3 से 4 टन तक की बढ़ोतरी कर देते थे. इस प्रकार झूठी तौल पर्चियों के आधार पर अधिक वजन की सरसों खरीदी दिखाकर कंपनी से भुगतान ले लिया जाता था. आरोपियों ने यह ठगी कई बार दोहराई, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ. पुलिस के अनुसार गिरोह तकनीकी रूप से निपुण था और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में छेड़छाड़ के जरिए लंबे समय से यह काम कर रहा था.