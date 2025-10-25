ETV Bharat / state

हाईटेक ठगी: चिप लगाकर बढ़ाई तुलाई, 1 करोड़ की सरसों गबन का खुलासा

भरतपुर में इलेक्ट्रॉनिक कांटे में चिप लगाकर 300 टन सरसों की हाईटेक ठगी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

Fraud in Mustard Purchase
ठगी का मुख्य आरोपी (Source : Rajasthan Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 8:24 PM IST

भरतपुर: जिले में तकनीकी चालाकी से किए गए एक अनोखे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. बैरी की हरि फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सरसों की तुलाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटे में चिप लगाकर वजन बढ़ाने की हाईटेक ठगी की गई थी. इस तरकीब से गिरोह ने एक करोड़ कीमत की 300 टन सरसों गबन कर ली. पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी धौलपुर निवासी अनूप सिंघल उर्फ अन्नू निवासी को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

एसपी दिगंत आनंद ने शुक्रवार को बताया कि हरि फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर विवेक कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि कंपनी किसानों से सरसों खरीदकर तेल और खल का उत्पादन करती है. अप्रैल 2025 की फसल अवधि के दौरान कंपनी की खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी अनूप सिंघल को दी गई थी. आरोपी ने अपने साथियों मुवीन खान, हज्जू खान, गोपाल और अन्य के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 92 ट्रकों में 10,216.25 मीट्रिक टन सरसों की खरीद दर्ज दिखाई, लेकिन जब कंपनी ने स्टॉक का ऑडिट कराया तो करीब 300 टन सरसों का अंतर सामने आया. जांच में पाया गया कि फर्जी तौल पर्चियों, झूठे भुगतान रसीदों और काल्पनिक किसान प्रविष्टियों के माध्यम से यह हेराफेरी की गई थी.

रिमोट से बढ़ाई जाती थी तुलाई: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गिरोह रात के समय फैक्ट्री परिसर के बाहर ट्रक खड़े कर देता था, जबकि उस समय तुलाई का कार्य नहीं होता था. इसी दौरान आरोपी गिरोह के सदस्य फैक्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गुप्त चिप लगा देते थे. जब ट्रक सुबह तुलाई के लिए कांटे पर चढ़ते, तो गिरोह के सदस्य रिमोट कंट्रोल के जरिए वजन में 3 से 4 टन तक की बढ़ोतरी कर देते थे. इस प्रकार झूठी तौल पर्चियों के आधार पर अधिक वजन की सरसों खरीदी दिखाकर कंपनी से भुगतान ले लिया जाता था. आरोपियों ने यह ठगी कई बार दोहराई, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ. पुलिस के अनुसार गिरोह तकनीकी रूप से निपुण था और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में छेड़छाड़ के जरिए लंबे समय से यह काम कर रहा था.

जांच से खुला हाईटेक फर्जीवाड़ा: कंपनी की ऑडिट टीम ने जब वास्तविक स्टॉक और रिकार्ड का मिलान किया, तो तौल पर्चियों और भुगतान रसीदों में भारी अंतर पाया गया. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. थाना रूदावल पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, तौल मशीन रिकॉर्डिंग और दस्तावेजी प्रमाणों का विश्लेषण कर ठगी का खुलासा किया.

आरोपियों का संगठित नेटवर्क था: थानाधिकारी रामरूप मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अनूप सिंहल से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि गिरोह ने फैक्ट्री के कर्मचारियों की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन कर मौके का फायदा उठाया. उन्होंने बताया कि यह गिरोह तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों का संगठित नेटवर्क था, जो फैक्ट्री के वजन सिस्टम में बदलाव कर फर्जीवाड़ा करता था. पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड अनूप सिंघल उर्फ अन्नू को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ में ठगी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. अन्य आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. थानाधिकारी ने बताया कि गबन की गई सरसों या उसकी राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.

डीग में 30 साइबर ठग गिरफ्तार: डीग पुलिस ने भीलमका गांव में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई ऑपरेशन एंटी-वायरस के तहत की गई, जिसमें भारी मात्रा में मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए. ठग सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को ठगते थे. इनकी कार्यप्रणाली में फर्जी प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेलिंग और लकड़ी के मंदिर के नाम पर ठगी शामिल थी. पुलिस ने बताया कि पिछले 3 महीने में 350 साइबर ठग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है, साथ ही उनकी अवैध संपत्ति की जांच की जा रही है. पुलिस हॉटस्पॉट गांवों को चिन्हित कर ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर रही है.

