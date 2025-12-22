जमीन विवाद में मॉब लीचिंग मामला! गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी
पीट-पीटकर हत्या मामले में गिरिडीह पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है.
Published : December 22, 2025 at 9:04 PM IST
गिरिडीहः जिला के धनवार थाना क्षेत्र में मॉब लीचिंग के मामले में गिरिडीह पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस कांड के मुख्य अभियुक्त कोई गिरफ्तार कर लिया है.
गिरफ्तार अभियुक्त किशोरी अग्रवाल है. किशोरी की गिरफ्तारी धनवार थाना क्षेत्र के कोडरमा-खोरी महुआ मुख्य मार्ग से की गई है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी डॉ. बिमल कुमार ने की है. गिरफ्तार किशोरी से पुलिस पदाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं.
जमीन विवाद में पीट-पीटकर हत्या मामले में अभियुक्त किशोरी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. -डॉ बिमल कुमार, एसपी, गिरिडीह.
क्या है मामला
बता दें कि 17 दिसम्बर को धनवार के सिरसाई में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा में एक पक्ष की तरफ से आए हिरोडीह थाना क्षेत्र के मनिकबाद निवासी कमलेश सिंह की बेरहमी से पिटाई की गई थी. कमलेश को घेरकर पीटा गया था. वह जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई. घेरकर हुई पिटाई में कमलेश ने दम तोड़ दिया था.
इस घटना के बाद मृतक के पिता मुंशी सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई. कांड संख्या 353/2025 के तहत दर्ज प्राथमिकी के तुरंत बाद ही शशिकांत अग्रवाल को धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल की टीम ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था.
फरार अभियुक्तों के लिए बनी थी विशेष टीम
मामला भीड़ के द्वारा हत्या से जुड़ा था ऐसे में गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. टीम में धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल, घोडथम्भा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल के साथ कई थानेदार कोई शामिल किया गया. वहीं टेक्निकल टीम भी अपना काम में जुट गई. टीम ने सोमवार की शाम को कांड के मुख्य अभियुक्त किशोरी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि किशोरी अग्रवाल भाकपा माले से जुड़ा है.
मृतक के पिता ने दर्ज करायी है प्राथमिकी
बता दें कि घटना के बाद मृतक कमलेश सिंह के पिता के आवेदन पर धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दर्ज प्राथमिकी में मृतक के पिता मुंशी सिंह ने कहा है कि 17 दिसम्बर की दोपहर में उसका पुत्र कमलेश अपने मित्र सिरसाई निवासी प्रदीप राय के साथ धनवार बाजार घूमने गया था. इस बीच प्रदीप राय को सूचना मिली की उसकी जमीन पर जबरन कुछ लोग काम करवा रहे हैं.
ऐसे में प्रदीप के साथ उसका पुत्र कमलेश भी जमीन देखने गया. यहां पूर्व से योजना बनाए किशोरी अग्रवाल ने रड से कमलेश पर हमला कर दिया जिससे मेरा पुत्र जमीन पर गिर गया. जैसे ही मेरा पुत्र उठना चाहा तो रेखा देवी, शशिकांत अग्रवाल, निरंजन मोदी, संतोष मोदी, सीताराम मोदी, राहुल मोदी, किशोरी मोदी का छोटा बेटा, बिनोद मोदी, विद्या लक्ष्मी देवी, पंकज अग्रवाल समेत अन्य ने बारी बारी से लाठी-डंडा व अन्य हथियार से पीट-पीटकर कमलेश की हत्या कर दी.
डराने वाला है वीडियो
इस घटना के दिन का वीडियो क्षेत्र में वायरल हो गया है. चार दिन बाद वायरल वीडियो साफ देखा गया कि किस तरह से कमलेश को घेरकर पीटा जा रहा है. वीडियो काफी डराने वाला है. एसपी ने इस वीडियो को भी काफी गंभीरता से लिया है. पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है. हालांकि ईटीवी भारत ऐसी किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
बता दें कि मॉब लीचिंग के इस मामले कोई ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशन के बाद से पुलिस और भी सख्त हो गई. एसपी ने सभी पदाधिकारियों को साफ कहा था कि हर हाल में अभियुक्तों को गिरफ्तार करना है.
