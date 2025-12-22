ETV Bharat / state

जमीन विवाद में मॉब लीचिंग मामला! गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी

गिरिडीहः जिला के धनवार थाना क्षेत्र में मॉब लीचिंग के मामले में गिरिडीह पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस कांड के मुख्य अभियुक्त कोई गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार अभियुक्त किशोरी अग्रवाल है. किशोरी की गिरफ्तारी धनवार थाना क्षेत्र के कोडरमा-खोरी महुआ मुख्य मार्ग से की गई है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी डॉ. बिमल कुमार ने की है. गिरफ्तार किशोरी से पुलिस पदाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं.

जमीन विवाद में पीट-पीटकर हत्या मामले में अभियुक्त किशोरी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. -डॉ बिमल कुमार, एसपी, गिरिडीह.

क्या है मामला

बता दें कि 17 दिसम्बर को धनवार के सिरसाई में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा में एक पक्ष की तरफ से आए हिरोडीह थाना क्षेत्र के मनिकबाद निवासी कमलेश सिंह की बेरहमी से पिटाई की गई थी. कमलेश को घेरकर पीटा गया था. वह जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई. घेरकर हुई पिटाई में कमलेश ने दम तोड़ दिया था.

इस घटना के बाद मृतक के पिता मुंशी सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई. कांड संख्या 353/2025 के तहत दर्ज प्राथमिकी के तुरंत बाद ही शशिकांत अग्रवाल को धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल की टीम ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था.

फरार अभियुक्तों के लिए बनी थी विशेष टीम

मामला भीड़ के द्वारा हत्या से जुड़ा था ऐसे में गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. टीम में धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल, घोडथम्भा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल के साथ कई थानेदार कोई शामिल किया गया. वहीं टेक्निकल टीम भी अपना काम में जुट गई. टीम ने सोमवार की शाम को कांड के मुख्य अभियुक्त किशोरी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि किशोरी अग्रवाल भाकपा माले से जुड़ा है.

मृतक के पिता ने दर्ज करायी है प्राथमिकी