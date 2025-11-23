ETV Bharat / state

शादी का दबाव बनाने पर प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या; पुलिस ने खंगाले 1000 CCTV फुटेज, शादी में शामिल होने कोलकाता से आई थी

हाथरस : जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के नगला भुस के पास 14 नवंबर को एक अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने महिला की हत्या में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि 14 नवंबर को थाना चंदपा क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला (60) का शव पड़ा मिला था. सूचना पर सीओ सादाबाद तथा चंदपा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया था.

उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया गया था. स्वाट और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था. एसपी ने बताया कि पांच जिलों में करीब 1000 सीसीटीवी चेक किए गये, जिसके बाद आगरा के रहने वाले इमरान को हाथरस में हतीसा पुल के पास से गिरफ्तार किया है. उसकी निशानी पर मृतका का फोन भी बरामद हुआ है.



