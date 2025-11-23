ETV Bharat / state

शादी का दबाव बनाने पर प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या; पुलिस ने खंगाले 1000 CCTV फुटेज, शादी में शामिल होने कोलकाता से आई थी

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने 14 नवंबर को थाना चंदपा क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा किया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 6:06 PM IST

हाथरस : जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के नगला भुस के पास 14 नवंबर को एक अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने महिला की हत्या में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि 14 नवंबर को थाना चंदपा क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला (60) का शव पड़ा मिला था. सूचना पर सीओ सादाबाद तथा चंदपा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया था.

उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया गया था. स्वाट और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था. एसपी ने बताया कि पांच जिलों में करीब 1000 सीसीटीवी चेक किए गये, जिसके बाद आगरा के रहने वाले इमरान को हाथरस में हतीसा पुल के पास से गिरफ्तार किया है. उसकी निशानी पर मृतका का फोन भी बरामद हुआ है.



एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त इमरान ने मृतका की बेटी की शादी आगरा में कराई थी. इस बीच मृतका और आरोपी इमरान एक दूसरे से मिलते जुलते रहे थे, जिससे दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे. आरोपी इमरान भी आगरा का रहने वाला है. मृतका 10 नवंबर को एक शादी में शामिल होने कोलकाता से आई थी.

पूछताछ में आरोपी इमरान ने बताया कि इस दौरान मृतका ने घर पहुंचकर शादी के लिए दवाब बनाया. जिसके बाद उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई. आरोपी 13 नवंबर को महिला को कोलकाता घर पहुंचाने के बहाने लेकर निकला था.

उन्होंने बताया कि आरोपी और महिला आगरा से अलीगढ़ बस से कोलकाता जाने के लिए आए थे, लेकिन दोनों ने इस स्टेशन पर ही पूरा दिन काटा. इसके बाद दोनों आगरा के लिए दोबारा सोहराब गेट डिपो की बस से वापस जाने के लिए निकले. हाथरस में नगला भुस तिराहे पर उतरकर आरोपी इमरान ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी. एसपी ने इस मामले का खुलासा करने वाली टीम का 25 हजार रुपये देने की घोषणा की है.

