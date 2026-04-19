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पांच बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला: लैब तकनीशियन गिरफ्तार

पश्चिमी सिंहभूम में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में लैब तकनीशियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 10:17 PM IST

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पश्चिमी सिंहभूम: जिला के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लैब तकनीशियन मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद की गई है.

यह घटना 17 अक्टूबर 2025 की है, जब सदर अस्पताल में इलाज के दौरान पांच बच्चों को रक्त चढ़ाया गया था. बाद में जांच में यह सामने आया कि चढ़ाया गया रक्त एचआईवी संक्रमित था. इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था.

हाईकोर्ट से जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. इसी क्रम में लैब तकनीशियन मनोज कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

बिना जांच बच्चों को चढ़ाया गया संक्रमित रक्त

प्रारंभिक जांच में रक्त की जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. आरोप है कि आवश्यक जांच किए बिना ही रक्त मरीजों को चढ़ा दिया गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा. घटना के बाद पीड़ित बच्चों के परिजनों में आक्रोश है. उनका कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है. वही इस घटना ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज

पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस लापरवाही में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद तकनीशियन मनोज कुमार की गिरफ्तारी हुई है. -जुझारू मांझी, सिविल सर्जन.

वहीं प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.

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