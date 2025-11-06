जामताड़ा में अपहरण कांड का खुलासा: दो अपृहत युवक सकुशल बरामद, पांच अपहरणकर्ता गिरफ्तार
जामताड़ा में अपहरण की दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.
Published : November 6, 2025 at 9:20 AM IST
जामताड़ा: पुलिस को करमाटांड़ थाना क्षेत्र में हुए दो अपहरण मामलों में सफलता मिली है. घटना में अपहृत दो युवकों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. घटना में शामिल पांच अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं की पहचान आजाद अंसारी, श्री अंसारी, समद अंसारी, शिवलाल मरांडी और अब्दुल हबीब के रूप में हुई है. आजाद अंसारी देवघर जिले के मार्गो मुंडा और श्री अंसारी गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.
पुलिस ने अपहरणकर्ताओं द्वारा घटना में इस्तेमाल की गई एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, एक बोलेरो गाड़ी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.घटना करमाटांड़ थाना क्षेत्र के साइबर हब में हुई. पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर को करमाटांड़ थाना क्षेत्र से अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग करते हुए दो युवकों का अपहरण कर लिया था. 3 नवंबर को करमाटांड़ थाने में दो मामले दर्ज किए गए थे.
मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच व समाधान के लिए एक टीम गठित की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरिडीह और देवघर जिलों के अपराधियों के साथ-साथ जामताड़ा के अपराधी भी दोनों युवकों के अपहरण और फिरौती के लिए उन्हें अलग-अलग बंदी बनाने में शामिल थे. इस खुलासे के बाद, पुलिस ने गिरिडीह पुलिस की मदद से गिरोह का पर्दाफाश किया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. अपहरणकर्ताओं ने एक युवक को धरमपुर में एक आदिवासी व्यक्ति के घर में बंधक बनाकर रखा था. दूसरे की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है. अपहृत दोनों युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं. अपहरणकर्ता परिवार के सदस्यों से 50 लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे और फिरौती न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे.
एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि अपराधियों के गिरोह में 16 लोग शामिल थे. बाकी लोगों की भी पहचान कर ली गई है. उन्होंने बताया कि उनका मुख्य काम फिरौती के लिए अपहरण और हत्या करना है. फिलहाल, जामताड़ा पुलिस ने सभी गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जामताड़ा जेल भेज दिया है.
