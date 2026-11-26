लातेहार में जेजेएमपी का नक्सली गिरफ्तारः संवेदक से मांगी थी 20 लाख की रंगदारी, कई मामलों का है आरोपी
लातेहार में पुलिस ने जेजेएमपी के नक्सली को गिरफ्तार किया है.
Published : November 26, 2026 at 6:24 PM IST
लातेहारः जिला पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापामारी अभियान चलाकर झारखंड जन मुक्ति परिषद (JJMP) के नक्सली संतोष लोहरा उर्फ कर्मवीरजी को गारू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार नक्सली पिछले दिनों जिले के सरयु प्रखंड के एक संवेदक से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगा था. इसके अलावा इस पर कई अन्य मामले भी दर्ज थे. गिरफ्तार नक्सली लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बिनगड़ा गांव का रहने वाला है.
दरअसल जेजेएमपी नक्सली संगठन का अस्तित्व समाप्त होने के बाद संतोष लोहरा इस संगठन को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहा था. वह पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हुआ था और अलग-अलग लोगों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहा था. सरयू प्रखंड के एक संवेदक से आरोपी ने 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी.
इस मामले की सूचना होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रणनीति तैयार की. इसी बीच लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि नक्सली संतोष रंगदारी वसूलने के इरादे से प्रखंड मुख्यालय के आसपास देखा गया है. सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नक्सली की गिरफ्तारी के लिए छापामारी आरंभ की. इसी क्रम में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जब उससे पूछताछ की गई तो उसकी पहचान नक्सली संतोष लोहरा उर्फ कर्मवीरजी के रूप में हुई. पुलिस ने गुरुवार को उसे जेल भेज दिया.
कई मामलों का अभियुक्त है संतोष
इस संबंध में थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली संतोष कई नक्सली हिंसा के मामले का अभियुक्त है. पिछले कुछ दिनों से यह अलग-अलग लोगों को फोन कर रंगदारी मांगता था. जब कुछ लोगों द्वारा इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी आरंभ किया. इसी बीच लातेहार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गारू थाना क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया.
पहले भी जेल जा चुका है संतोष
पुलिस के द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार नक्सली संतोष इससे पहले भी जेल जा चुका है. नक्सली संगठन जेजेएमपी से इसका काफी पुराना संबंध भी रहा था. परंतु पुलिस की सक्रियता के कारण वर्तमान समय में जेजेएमपी नक्सली संगठन लगभग समाप्त हो चुका है.
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