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लातेहार में जेजेएमपी का नक्सली गिरफ्तारः संवेदक से मांगी थी 20 लाख की रंगदारी, कई मामलों का है आरोपी

लातेहार पुलिस के शिकंजे में जेजेएमपी नक्सली ( ETV Bharat )

लातेहारः जिला पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापामारी अभियान चलाकर झारखंड जन मुक्ति परिषद (JJMP) के नक्सली संतोष लोहरा उर्फ कर्मवीरजी को गारू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार नक्सली पिछले दिनों जिले के सरयु प्रखंड के एक संवेदक से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगा था. इसके अलावा इस पर कई अन्य मामले भी दर्ज थे. गिरफ्तार नक्सली लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बिनगड़ा गांव का रहने वाला है.

दरअसल जेजेएमपी नक्सली संगठन का अस्तित्व समाप्त होने के बाद संतोष लोहरा इस संगठन को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहा था. वह पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हुआ था और अलग-अलग लोगों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहा था. सरयू प्रखंड के एक संवेदक से आरोपी ने 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी.