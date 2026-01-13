पलामू पुलिस के शिकंजे में चोरों का इंटरस्टेट गैंग, मां-बेटे समेत पांच गिरफ्तार
पलामू पुलिस ने चोरों के इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया है.
Published : January 13, 2026 at 4:46 PM IST
पलामूः जिला पुलिस ने चोरों के इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है. गैंग से जुड़े हुए पांच सदस्यों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सदस्यों में मां बेटे भी है. ये गिरोह झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के इलाके में चोरी के घटनाओं को अंजाम देते हैं.
दरअसल, पलामू में चैनपुर के इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया. पकड़े गए लोगों के पास कुछ चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार मिले. पुलिस ने सभी से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है.
पुलिस ने गिरोह से जुड़े हुए मेरी नगर के कुंड मोहल्ला के रहने वाले राजा कुमार उर्फ राजा डोम, लक्की कुमार, आकाश कुमार, आशु कुमार और सुनीता देवी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार गिरोह के पास से पुलिस ने 30 ग्राम सोने के जेवर जबकि 350 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किया है. तस्करों के पास से पुलिस ने लोहे के कई उपकरण को बरामद किया है जो ताला और गेट तोड़ने में इस्तेमाल होता है.
गिरोह के सदस्य नहीं करते मोबाइल का इस्तेमाल
चोरों का इंटरस्टेट गैंग किसी भी तरह के मोबाइल का इस्तेमाल नही करता है. गिरोह के सदस्य नशे के आदि हैं, दिन में यह घूमते हैं और खाली घरों को खोजते है. रात में गिरोह का सदस्य खाली घर को निशाना बनाते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं. गिरोह के सदस्य स्थानीय जेवर के कारोबार को चोरी की सामग्री को बेच देते हैं कई मामलों में पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि रांची के अपर बाजार के इलाके में सोने के जेवरात को बेचा गया है.
पुलिस ने पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सदस्यों में एक महिला है, जो मास्टरमाइंड की मां है. गिरफ्तार एक सदस्य का बहन भी गिरोह में शामिल है जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार सदस्यों ने उत्तर प्रदेश, गढ़वा एवं पलामू के इलाके में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है. 24 चोरी के घटनाओं का उद्भेदन हुआ है. पुलिस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है पूरे मामले में आगे की अनुसंधान जारी है. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.
15 अगस्त को राजा और आकाश जेल से निकले थे बाहर
गिरोह के सदस्यों का सीसीटीवी उत्तर प्रदेश एवं कई इलाकों में चोरी के दौरान कैद हुए. 15 अगस्त को राजा एवं आकाश जेल से बाहर निकले थे जिसके बाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. इस छापेमारी में डीएसपी राजीव रंजन, इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो, ज्योतिलाल रजवार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
