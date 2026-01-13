ETV Bharat / state

पलामू पुलिस के शिकंजे में चोरों का इंटरस्टेट गैंग, मां-बेटे समेत पांच गिरफ्तार

पलामूः जिला पुलिस ने चोरों के इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है. गैंग से जुड़े हुए पांच सदस्यों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सदस्यों में मां बेटे भी है. ये गिरोह झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के इलाके में चोरी के घटनाओं को अंजाम देते हैं.

दरअसल, पलामू में चैनपुर के इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया. पकड़े गए लोगों के पास कुछ चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार मिले. पुलिस ने सभी से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है.

पुलिस ने गिरोह से जुड़े हुए मेरी नगर के कुंड मोहल्ला के रहने वाले राजा कुमार उर्फ राजा डोम, लक्की कुमार, आकाश कुमार, आशु कुमार और सुनीता देवी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार गिरोह के पास से पुलिस ने 30 ग्राम सोने के जेवर जबकि 350 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किया है. तस्करों के पास से पुलिस ने लोहे के कई उपकरण को बरामद किया है जो ताला और गेट तोड़ने में इस्तेमाल होता है.

गिरोह के सदस्य नहीं करते मोबाइल का इस्तेमाल

चोरों का इंटरस्टेट गैंग किसी भी तरह के मोबाइल का इस्तेमाल नही करता है. गिरोह के सदस्य नशे के आदि हैं, दिन में यह घूमते हैं और खाली घरों को खोजते है. रात में गिरोह का सदस्य खाली घर को निशाना बनाते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं. गिरोह के सदस्य स्थानीय जेवर के कारोबार को चोरी की सामग्री को बेच देते हैं कई मामलों में पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि रांची के अपर बाजार के इलाके में सोने के जेवरात को बेचा गया है.