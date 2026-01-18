ETV Bharat / state

धनबाद में अंतरराज्यीय नशा कारोबारी गिरफ्तार, मौके से ब्राउन शुगर और देसी पिस्तौल बरामद

धनबाद में अंतरराज्यीय नशे के कारोबारी को ब्राउन शुगर और देसी पिस्तल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

DRUG SMUGGLERS ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में नशा कारोबारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
धनबाद: जिले के चिरकुंडा थाना अंतर्गत कुमारधुबी रेलवे ओवरब्रिज के समीप थाना प्रभारी रामजी राय के नेतृत्व में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान शनिवार की देर रात अंतरराज्यीय नशा कारोबारी अजहरउद्दीन अंसारी उर्फ शारुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मौके से पुलिस ने आरोपी के पास से ब्राउन शुगर और देसी पिस्तौल बरामद किया गया. वहीं आरोपी का एक साथी बाबू खान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा.

पूरी घटना की जानकारी रविवार को अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने दी. उन्होंने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चिरकुंडा पुलिस द्वारा शनिवार की देर रात विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें यह सफलता मिली है. अपराधी और उसका साथी पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे जिन्हें चिरकुंडा पुलिस ने पीछा करते हुए गिरफ्तार किया.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

छह पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद

एसडीपीओ ने कहा कि जांच में उसके पास बिना कागजात की एक मोटरसाइकिल, एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और कागज में लिपटा हुए छह पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है. एसडीपीओ ने कहा की पिछले कई दिनों से इसकी तलाश पुलिस को थी. वहीं फरार आरोपी एग्यारकुंड गलफरबाड़ी मोड़ निवासी बाबू खान उर्फ समशेर खान भागने में सफल रहा. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने कहा कि नशाखोरी के चलते क्षेत्र के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं. शिवलीबाड़ी रहमत नगर और आसपास के लोगों का कहना है कि जब से नशे के सौदागर अजहरउद्दीन अंसारी द्वारा क्षेत्र में ब्राउन शुगर का काम शुरू किया गया है, आज तक सैंकड़ों युवा उसकी चपेट में आकर अपनी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं. इसके अलावा परिवार के लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है. लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

