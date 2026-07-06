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पत्नी के मोबाइल पर आया अंजान युवक का कॉल, पति ने उठाया खौफनाक कदम, 12 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला

गिरिडीह में पत्नी की हत्यारोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

MURDER ACCUSED ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 3:00 PM IST

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गिरिडीह: पत्नी की चरित्र पर पति को शक हुआ, शक इतना गहराया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को पीरटांड थाना इलाके के हरकटवा नाला में फेंक दिया. इस घटना का खुलासा गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार की टीम ने शव बरामदगी के महज 12 घंटे के अंदर किया. मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसकी जानकारी डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने दी. मौके पर पीरटांड थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद रहे.

क्या है मामला

दरअसल 5 जुलाई को हरकटवा नाला में एक महिला की सड़ी-गली लाश मिली थी. जानकारी मिलते ही पीरटांड पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए पीरटांड थाना कांड संख्या 23/26, धारा 103(1), 238(ए) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया. घटना को एसपी डॉ बिमल कुमार ने गंभीरता से लेते हुए डुमरी एसडीपीओ आबिद खान के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन करते हुए पीरटांड थाना इलाके के धावाटांड टोला निवासी आरोपी पति मुन्नालाल किस्कू को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

आरोपी ने कबूला जुर्म

एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार कबूल किया. एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी घटना के दिन पत्नी के मोबाइल पर एक अन्य युवक का फोन आने से वह आक्रोशित हो गया. आवेश में उसने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद शव को छिपाने की नीयत से हरकटवा नाला में फेंक दिया था. लाश किसी को न दिखे इसलिए लाश के ऊपर खेत से लाया गया घास डाल दिया और घर लौटकर सामान्य व्यवहार करता रहा.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या स्थल की पहचान कर ली है. वहीं घटनास्थल के समीप झाड़ियों से मृतका की एक जोड़ी चप्पल भी बरामद की गई है. इस कार्रवाई में एसडीपीओ आबिद खान, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र सिंह बिष्ट, कुमार अवनीश चंद्रवंशी एवं कुश कुमार द्विवेदी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.

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