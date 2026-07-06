ETV Bharat / state

पत्नी के मोबाइल पर आया अंजान युवक का कॉल, पति ने उठाया खौफनाक कदम, 12 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी ( ईटीवी भारत )