ETV Bharat / state

थप्पड़बाज हेड मास्टर गया जेल, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित, पिटाई के बाद छात्र को आई थी चोटें

बलरामपुर में छात्र की पिटाई मामले में सरकारी स्कूल के थप्पड़बाज हेड मास्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

Case of brutally beating student
बेरहम हेड मास्टर गया जेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : रामचंद्रपुर विकासखंड क्षेत्र के पलगी गांव के शासकीय प्राथमिक शाला के थप्पड़बाज हेड मास्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया है. शिक्षा विभाग ने पहले ही मासूम की बेरहमी से पिटाई करने वाले हेड मास्टर को निलंबित कर दिया था.लेकिन मासूम के परिजनों ने आरोपी हेड मास्टर उदय यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया,जिसके बाद कोर्ट ने उदय यादव को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

क्या था मामला?

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत जावाखाड़ी प्राइमरी स्कूल में तैनात हेड मास्टर उदय यादव ने बीते शुक्रवार को लंच ब्रेक के बाद कक्षा दूसरी में पढ़ने वाले छात्र को गिनती सुनाने को कहा. छात्र ने गिनती सुनाने में गलती की,जिस पर उदय यादव छात्र पर आग बबूला हो गया.उदय यादव ने गलती करने पर छात्र की बेरहमी से पिटाई की,जिससे उसकी चेहरे और आंख में गंभीर चोट आई. बच्चे की हालत देखने के बाद उसके परिजन और ग्रामीण काफी आक्रोश में आ गए.

शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई
जावाखाड़ी के प्रधान पाठक उदय यादव के मासूम छात्र को पीटने के मामले में परिजनों शिक्षा विभाग के अधिकारी से शिकायत की और फिर पुलिस थाना पहुंचकर अपराध पंजीबद्ध कराया. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव ने प्रधान पाठक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की,वहीं सोमवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया.

बच्चे के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने धारा 296, 115(2) एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75, 82 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तलाश एवं पतासाजी कर आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर लिया है - जवाहर तिर्की, एएसआई



हेड मास्टर को भेजा गया जेल
त्रिकुंडा पुलिस टीम ने आरोपी हेड मास्टर उदय यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से न्यायालय ने हेड मास्टर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

स्वास्थ्य विभाग और ITI केंद्रों में वैकेंसी, वॉक इन इंटरव्यू से होगा चयन

धमतरी के नरहरा वाटरफॉल में हादसा, एक युवक लापता, तलाशी अभियान जारी

रायपुर चौपाटी विवाद पर विकास उपाध्याय की खुली चुनौती, कहा- कांग्रेस दस्तावेजों के साथ बहस के लिए तैयार

TAGGED:

POLICE ARRESTED HEAD MASTER
BRUTALLY BEATING STUDENT
थप्पड़बाज हेड मास्टर
शिक्षा विभाग
CASE OF BRUTALLY BEATING STUDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.