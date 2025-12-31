ETV Bharat / state

जिम ट्रेनर नदीम ने छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है. जिम ट्रेनर ने युवती के साथ छेड़छाड़ की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोप है कि क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में जिम में ट्रेनर ने छात्रा से छेड़छाड़ की. इसके बाद छात्रा ने अपने भाइयों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुलाया, उन्होंने आरोपी जिम ट्रेनर के साथ मारपीट की.

वहीं छात्रा ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की, जिसके बाद क्लेमेंटटाउन थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक 29 दिसंबर को छात्रा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी लिखित शिकायत में छात्रा ने पुलिस को बताया कि वो देहरादून के निजी कॉलेज में बीसीए की छात्रा है. बीते 15 दिनों से वो क्लेमेनटाउन इलाके में स्थित जिम में कसरत करने जा रही थी.

आरोप है कि जिम का मालिक और ट्रेनर नदीम अंसारी छात्रा पर बुरी नजर रख रहा था. छात्रा की शिकायत के अनुसार आरोप है कि नदीम अंसारी बीते 10 दिनों से उसे गंदे-गंदे मैसेज भेज रहा था. साथ ही छात्रा पर कुछ अश्लील कमेंट भी कर रहा था. इसके अलावा आरोप है कि आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ भी की.

पीड़िता का आरोप है कि 26 दिसंबर को जब वह जिम में कसरत कर रही थी तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इसके बाद 29 दिसंबर को पीड़िता अपने भाइयों और बजरंग दल के कुछ युवकों को लेकर जिम में जिम ट्रेनर नदीम को समझाने गई थी तो आरोपी की छात्रा और उसके भाइयों के साथ बहस हो गई. इस दौरान छात्रा ने जिम ट्रेनर के साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचे और मामले का शांत कराया. साथ ही जिम ट्रेनर नदीम अंसारी को गिरफ्तार कर थाने ले आई. थाना क्लेमेनटाउन प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी जिम ट्रेनर नदीम अंसारी को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. दून पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी महिला से अभद्रता करने और सौहार्द बिगाड़ने वाले को नहीं बख्शा जायेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ आगे भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

