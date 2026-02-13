ETV Bharat / state

धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा चढ़ा पुलिस के हत्थे, लंबे समय से थी तलाश

धनबाद: पुलिस को गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 297/2025 एवं 11/2026 में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी किशन खान उर्फ तस्लीम खान को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है. आरोपी कुर्मीडीह, बरवाअड्डा थाना क्षेत्र का निवासी है और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रांची में संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर अपराधी को गिरफ्तार किया है. इसके बाद उसे धनबाद लाकर बरवाअड्डा थाना में पूछताछ की गई.

पूछताछ के दौरान किशन खान ने दोनों मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. सिटी एसपी के अनुसार, वह कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ था और गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था. वह व्यवसायियों के मोबाइल नंबर गिरोह के सदस्यों को उपलब्ध कराता था ताकि उनसे रंगदारी वसूली जा सके. इसके अलावा वह अपराधियों को आश्रय देने, आर्थिक सहायता पहुंचाने तथा रंगदारी से प्राप्त अवैध रकम को जमीन और अन्य व्यवसायों में निवेश करने में भी संलिप्त था.