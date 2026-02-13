ETV Bharat / state

धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा चढ़ा पुलिस के हत्थे, लंबे समय से थी तलाश

धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे को गिरफ्तार किया है.

City SP Ritwik Srivastava
प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: पुलिस को गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 297/2025 एवं 11/2026 में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी किशन खान उर्फ तस्लीम खान को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है. आरोपी कुर्मीडीह, बरवाअड्डा थाना क्षेत्र का निवासी है और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

छापेमारी में पकड़ा गया अपराधी किशन खान

शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रांची में संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर अपराधी को गिरफ्तार किया है. इसके बाद उसे धनबाद लाकर बरवाअड्डा थाना में पूछताछ की गई.

जानकारी देते सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव (Etv Bharat)

पूछताछ के दौरान किशन खान ने दोनों मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. सिटी एसपी के अनुसार, वह कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ था और गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था. वह व्यवसायियों के मोबाइल नंबर गिरोह के सदस्यों को उपलब्ध कराता था ताकि उनसे रंगदारी वसूली जा सके. इसके अलावा वह अपराधियों को आश्रय देने, आर्थिक सहायता पहुंचाने तथा रंगदारी से प्राप्त अवैध रकम को जमीन और अन्य व्यवसायों में निवेश करने में भी संलिप्त था.

किशन खान का रहा है आपराधिक इतिहास: पुलिस

गिरफ्तार आरोपी के पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है. पुलिस का मानना है कि इससे गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. सिटी एसपी ने आगे बताया कि किशन खान का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ बरवाअड्डा थाना में कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. अपराधी की निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

धनबाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध और रंगदारी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- जमशेदपुर में कन्हैया यादव हत्याकांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, सामने आई चौंकाने वाली वजह

कोडरमा में हथियार तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियार और पांच जिंदा कारतूस बरामद

हिमाचल प्रदेश की पुलिस का पलामू में छापा, महिला की हत्या से जुड़ा है मामला

TAGGED:

गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा पकड़ा
अपराध और रंगदारी के खिलाफ अभियान
प्रिंस खान धनबाद
GANGSTER PRINCE KHAN IN DHANBAD
POLICE ARRESTED CRIMINAL IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.