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चतरा पुलिस को बड़ी सफलता, पंजाब के दो तस्कर समेत चार गिरफ्तार

चतरा पुलिस ने पंजाब के दो सहित चार अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है. मौके से अफीम भी बरामद किया है.

4 SMUGGLERS ARRESTED IN CHATRA
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 6:01 PM IST

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चतरा: सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय अफीम तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने 1 किलो 319 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया है और मौके से चार तस्करों को गिरफ्तार किया है.

अफीम की बड़ी खेप खपाने के फिराक में थे तस्कर

पुलिस ने तस्करों के पास से अफीम के अलावा एक काले रंग की मारुति स्विफ्ट कार, विभिन्न कंपनियों का चार मोबाइल फोन और पांच हजार नकद राशि भी बरामद की है. एसडीपीओ के अनुसार यह गिरोह चतरा के सदर थाना अंतर्गत टिकर जितनी रोड के रास्ते अफीम की बड़ी खेप खपाने की फिराक में था. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते चतरा एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब और झारखंड के तस्कर शामिल

टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टिकर रोड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान संदिग्ध कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार से अफीम की खेप बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. एसडीपीओ ने बताया कि आरोपियों में चतरा और पंजाब के तस्कर शामिल हैं. जिसमें संतोष कुमार दांगी और रूपेश कुमार यादव चतरा के ही रहने वाले हैं. वहीं हरेंद्र सिंह और दविंद्रपाल सिंह दोनों पंजाब के जालंधर जिले के रहने वाले हैं.

एसडीपीओ नें बताया बरामद अफीम की कीमत करीब सात लाख रुपए की है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य तस्करों और फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है. एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से अफीम की खरीद कर उसे पंजाब ले जाने के फिराक में था. अभियान में सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक अवधेश सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक शमी अंसारी, मनीष कुमार और कासिम अंसारी के अलावा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

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