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चतरा में 20 लाख की अफीम के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख रुपये नकद बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

चतरा: जिले में अफीम तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चतरा पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के हेडुम गांव में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अफीम को पंजाब ले जाने की तैयारी में थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2.5 किलोग्राम अवैध अफीम, चार लाख रुपये नकद, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद अफीम की अनुमानित बाजार कीमत 20 से 30 लाख रुपये बताई गई है. छापेमारी के दौरान एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया है.

चतरा पुलिस अधीक्षक के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हेडुम गांव में छापेमारी की. इस दौरान कथित अंतरराज्यीय अफीम तस्करी गिरोह से जुड़े चार लोगों को पकड़ा है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मुनेश्वर यादव और कमलेश यादव प्रमुख हैं. दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस के अनुसार वे हरियाणा और पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम तस्करी के मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं.