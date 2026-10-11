चतरा में 20 लाख की अफीम के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख रुपये नकद बरामद
चतरा में पुलिस ने 2.5 किलोग्राम अफीम और चार लाख रुपये नकद के साथ अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह के चार सदस्य को गिरफ्तार किया है.
Published : October 11, 2026 at 8:51 PM IST
चतरा: जिले में अफीम तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चतरा पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के हेडुम गांव में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अफीम को पंजाब ले जाने की तैयारी में थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2.5 किलोग्राम अवैध अफीम, चार लाख रुपये नकद, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद अफीम की अनुमानित बाजार कीमत 20 से 30 लाख रुपये बताई गई है. छापेमारी के दौरान एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया है.
चतरा पुलिस अधीक्षक के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हेडुम गांव में छापेमारी की. इस दौरान कथित अंतरराज्यीय अफीम तस्करी गिरोह से जुड़े चार लोगों को पकड़ा है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मुनेश्वर यादव और कमलेश यादव प्रमुख हैं. दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस के अनुसार वे हरियाणा और पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम तस्करी के मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं.
अन्य पहलुओं की जांच में जुटी पुलिस
ऐसे में पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि अफीम की खरीद-बिक्री में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा तस्करी के इस नेटवर्क का विस्तार किन राज्यों तक है. पुलिस द्वारा बरामद सामानों के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. खासकर नकदी के स्रोत, अफीम की आपूर्ति और पंजाब तक इसकी खेप पहुंचाने की योजना की जानकारी जुटाई जा रही है. इस मामले में लावालौंग थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड संख्या 74/26 दर्ज किया गया है.
गिरफ्तार चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा फरार आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की जांच के बाद ही हो सकेगा.
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