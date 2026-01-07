ETV Bharat / state

नशे के विरुद्ध कोडरमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्रॉउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

कोडरमा: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कोडरमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. नशे की तस्करी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही उनके पास से तकरीबन 60 हजार रुपए का ब्राउन शुगर भी बरामद किया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड के रहने वाले दो युवकों को पकड़ा है. जिनके पास से ब्राउन शुगर की एक पुड़िया और ब्राउन शुगर के बिक्री के बाद मिले तकरीबन 28 हजार रुपए बरामद किए हैं.

तिलैया डैम के पास नशे का करता था सप्लाई

पुलिस ने तस्करों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो पकड़े गए दोनों तस्करों ने बरही से अपने दो और साथियों के आने की जानकारी दी. जानकारी मिलने पर पुलिस ने बरही से ब्राउन शुगर लेकर आ रहे दो अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया. दो अन्य तस्कर के पास से भी ब्राउन शुगर की पुड़िया और नगद रुपए बरामद किए गए. तस्करी के मामले में पकड़े गए चारों युवको से कड़ाई से पूछताछ में सभी ने मादक पदार्थों की तस्करी की बात स्वीकार की. सभी ने बताया कि बरही से ब्राउन शुगर लाकर वे लोग तिलैया में इसकी सप्लाई किया करते थे, इससे उन्हें मोटी रकम मिलती थी.