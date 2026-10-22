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मुंह में कपड़ा ठूंसकर नवविवाहिता की हत्या, पति-सास समेत चार लोग अरेस्ट, बुलेट और ₹5 लाख मांगने का आरोप

पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी. ( ETV Bharat )

रामनगर/रुड़की: नैनीताल जिले के रामनगर में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है. महिला के परिजनों का आरोप था कि दहेज में बुलेट बाइक और पांच लाख रुपए की मांग को लेकर ससुरालियों ने नवविवाहिता की हत्या की है. इस मामले में अब पुलिस ने मृतका के पति, सास, जेठ और ननद को गिरफ्तार किया है. रामनगर के अलावा हरिद्वार जिले के रुड़की में एक महिला से साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है.

दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या: पूरा मामला रामनगर के खताड़ी क्षेत्र का है. यूपी के मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र बुढनपुर गांव के रहने वाले नसीम अहमद ने 18 अक्टूबर 2026 को रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी. उन्होंने तहरीर में अपनी बेटी कोहिनूर की हत्या का आरोप उसके ससुरालवालों पर लगाया था.