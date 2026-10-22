मुंह में कपड़ा ठूंसकर नवविवाहिता की हत्या, पति-सास समेत चार लोग अरेस्ट, बुलेट और ₹5 लाख मांगने का आरोप
नैनीताल ने दहेज हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया. चारों ने नवविवाहिता को बेरहमी से मारा था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 5:40 PM IST
रामनगर/रुड़की: नैनीताल जिले के रामनगर में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है. महिला के परिजनों का आरोप था कि दहेज में बुलेट बाइक और पांच लाख रुपए की मांग को लेकर ससुरालियों ने नवविवाहिता की हत्या की है. इस मामले में अब पुलिस ने मृतका के पति, सास, जेठ और ननद को गिरफ्तार किया है. रामनगर के अलावा हरिद्वार जिले के रुड़की में एक महिला से साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है.
दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या: पूरा मामला रामनगर के खताड़ी क्षेत्र का है. यूपी के मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र बुढनपुर गांव के रहने वाले नसीम अहमद ने 18 अक्टूबर 2026 को रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी. उन्होंने तहरीर में अपनी बेटी कोहिनूर की हत्या का आरोप उसके ससुरालवालों पर लगाया था.
मई 2026 में हुई थी शादी: नसीम अहमद ने अपनी तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी कोहिनूर का निकाह 16 मई 2026 को रामनगर निवासी उवेश के साथ हुआ था. परिजनों का आरोप है कि शादी में उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार काफी कुछ दिया था, फिर भी बेटी के ससुराल वाले लगातार बुलेट मोटर साइकिल और पांच लाख रुपए के दहेज की मांग कर रहे थे. आरोप है कि 16 अक्टूबर को इसी विवाद के बीच कोहिनूर की हत्या कर दी गई.
वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक विवेचना और पूछताछ में पति-पत्नी के बीच दहेज और पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद की बात सामने आई.
हत्या को आत्महत्या दिखाने का किया प्रयास: पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन कहासुनी के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी विवाद में शामिल हो गए थे. आरोप है कि कोहिनूर को चारपाई पर गिराकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और उसके हाथ-पैर पकड़कर दबाव बनाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए गले में दुपट्टा बांधकर पंखे से लटकाने का प्रयास किया गया.
पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति उवेश, सास नसरीन, जेठ अनस और ननद शबा को गिरफ्तार किया है. चारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच भी जारी है.
रुड़की में महिला का यौन शोषण: वहीं, एक अन्य मामले में हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में शादी का झांसा देकर दो सालों तक महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पीड़िता को आरोपी द्वारा अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. पीड़िता ने मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाड़ा गांव निवासी मेहराज का उसके घर आना-जाना था. मेहराज ने खुद को कुंवारा बताकर उससे शादी करने का भरोसा दिया. इसके बाद वो उसे कलियर स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गया और करीब दो साल तक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.
पीड़िता के अनुसार एक दिन आरोपी युवक उसे घूमने के बहाने कलियर लेकर आया था, इसी दौरान उसके मोबाइल पर किसी महिला का फोन आया. पीड़िता ने फोन उठाया तो दूसरी ओर बात कर रही महिला ने खुद को आरोपी की पत्नी बताया. इस बात की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने आरोपी से सवाल किए, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद युवक ने उसे डराया-धमकाया और अपने पास मौजूद अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई. इसी के साथ किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया.
पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी मेहराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
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