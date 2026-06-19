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पुलिस के हाथ आया स्मैक तस्कर, 20 हजार का इनामी भी हुआ गिरफ्तार, अवैध हथियार के साथ भी युवक अरेस्ट

विकासनगर, रामनगर और रुद्रप्रयाग में पुलिस ने अलग-अलग आपराधिक मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया. जिनके पास स्मैक और हथियार मिले हैं.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 2:25 PM IST

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विकासनगर/रामनगर/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों नशा और हथियार तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस ने अलग-अलग जिलों मे कई लोगों को गिरफ्तार किया है. एक मामले में जहां पुलिस के हाथ स्मैक तस्कर आया है. वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. इसी तरह तीसरे मामले में 20 हजार के इनामी बदमाश समेत दो शातिर अपराधियों को अरेस्ट किया है.

ऑपरेशन प्रहार का असर: देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत युवक को अवैध हथियार (देशी तमंचा) और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी इस हथियार को केवल अपना 'रुतबा' जमाने और दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए अपने पास रखता था.

पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर और अभियान के दिशा-निर्देशों के तहत सूचना मिली थी कि संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जाए. इसी क्रम में 18 जून की रात्रि को पुलिस टीम ने कुल्हाल विद्युत गृह के पास चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान वहां से गुजर रही एक अल्टो कार को रोककर जब तलाशी ली गई, तो गाड़ी के भीतर एक अवैध देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ.

पुलिस को देख नहीं दिखा सका लाइसेंस​: वाहन चालक से जब हथियार रखने के वैध लाइसेंस के बारे में पूछा गया, तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका. वैध कागजात न होने के कारण पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए युवक की पहचान मोनिश (19 वर्ष), पुत्र जब्बार अली, निवासी वार्ड नंबर-04, कुंजा मद्रालियो, थाना पुरुवाला, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है.

20 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार: नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश समेत कुल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस के अनुसार ग्राम टांडा मल्लू निवासी विशाल पासवान लंबे समय से फरार चल रहा था. उसके खिलाफ रामनगर कोतवाली में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. लगातार गिरफ्तारी से बचने के कारण पुलिस ने उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

वहीं, गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी की पहचान ग्राम बसई निवासी अनुज रावत के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से एक-एक 315 बोर का अवैध तमंचा और एक-एक जिंदा कारतूस बरामद किया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. बरामद अवैध हथियारों के संबंध में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है.

स्मैक तस्कर गिरफ्तार: रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी कोतवाली क्षेत्र में युवक को 9.73 ग्राम अवैध स्मैक (मॉर्फिन) के साथ गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार बीती 18 जून को चौकी फाटा पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान संदिग्ध युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9.73 ग्राम स्मैक (मॉर्फिन) बरामद हुई.

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम मौ. साहिल (23 वर्ष) पुत्र इकबाल निवासी ग्राम राहतपुर खुर्द, पोस्ट साहनपुर, थाना मंडावली, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद स्मैक कहां से लाया गई था और इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क या अन्य तस्कर तो सक्रिय नहीं हैं. मामले की गहन जांच जारी है.

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