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पुलिस के हाथ आया स्मैक तस्कर, 20 हजार का इनामी भी हुआ गिरफ्तार, अवैध हथियार के साथ भी युवक अरेस्ट

विकासनगर/रामनगर/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों नशा और हथियार तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस ने अलग-अलग जिलों मे कई लोगों को गिरफ्तार किया है. एक मामले में जहां पुलिस के हाथ स्मैक तस्कर आया है. वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. इसी तरह तीसरे मामले में 20 हजार के इनामी बदमाश समेत दो शातिर अपराधियों को अरेस्ट किया है.

ऑपरेशन प्रहार का असर: देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत युवक को अवैध हथियार (देशी तमंचा) और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी इस हथियार को केवल अपना 'रुतबा' जमाने और दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए अपने पास रखता था.

पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर और अभियान के दिशा-निर्देशों के तहत सूचना मिली थी कि संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जाए. इसी क्रम में 18 जून की रात्रि को पुलिस टीम ने कुल्हाल विद्युत गृह के पास चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान वहां से गुजर रही एक अल्टो कार को रोककर जब तलाशी ली गई, तो गाड़ी के भीतर एक अवैध देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ.

पुलिस को देख नहीं दिखा सका लाइसेंस​: वाहन चालक से जब हथियार रखने के वैध लाइसेंस के बारे में पूछा गया, तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका. वैध कागजात न होने के कारण पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए युवक की पहचान मोनिश (19 वर्ष), पुत्र जब्बार अली, निवासी वार्ड नंबर-04, कुंजा मद्रालियो, थाना पुरुवाला, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है.

20 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार: नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश समेत कुल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस के अनुसार ग्राम टांडा मल्लू निवासी विशाल पासवान लंबे समय से फरार चल रहा था. उसके खिलाफ रामनगर कोतवाली में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. लगातार गिरफ्तारी से बचने के कारण पुलिस ने उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.