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ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, बाइक के साथ गंगा में मिली गुमशुदा अंकित की लाश, चार लोग अरेस्ट

लक्सर: शिवपुरी उर्फ सोंपरी निवासी अंकित चौहान की गुमशुदगी के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार, खनन की मुखबिरी करने और पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही चार लोगों ने अंकित की हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को उसकी मोटरसाइकिल से बांधकर शिवपुरी गांव के पास गंगा नदी में डुबो दिया. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा से अंकित का शव और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था अंकित: पुलिस के मुताबिक दो और तीन अगस्त की रात अंकित चौहान अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. इसी दौरान वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. उसका मोबाइल भी बंद हो गया था. परिजनों की शिकायत पर कोतवाली लक्सर में गुमशुदगी दर्ज की गई थी.

पुलिस की जांच में खुला राज: पुलिस टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल, टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की. मैनुअल पुलिसिंग के दौरान पुलिस को अंकित की गांव के ही रहने वाले सचिन, मेहकार, कुलवंत और अंकित उर्फ फौजी से रंजिश होने की जानकारी मिली. इसके बाद चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

आरोपियों ने बाइक से साथ अंकित की लाश गंगा में डाली थी. (ETV Bharat)

कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि, सख्ती से पूछताछ करने पर चारों आरोपियों ने अंकित की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. आरोपियों ने बताया कि अंकित ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से होने वाले खनन की पुलिस को मुखबिरी करता था, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें कई बार पकड़ा. इस वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा. इसी के चलते आरोपियों ने अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.