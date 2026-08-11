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ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, बाइक के साथ गंगा में मिली गुमशुदा अंकित की लाश, चार लोग अरेस्ट

हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

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ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 8:52 PM IST

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लक्सर: शिवपुरी उर्फ सोंपरी निवासी अंकित चौहान की गुमशुदगी के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार, खनन की मुखबिरी करने और पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही चार लोगों ने अंकित की हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को उसकी मोटरसाइकिल से बांधकर शिवपुरी गांव के पास गंगा नदी में डुबो दिया. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा से अंकित का शव और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था अंकित: पुलिस के मुताबिक दो और तीन अगस्त की रात अंकित चौहान अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. इसी दौरान वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. उसका मोबाइल भी बंद हो गया था. परिजनों की शिकायत पर कोतवाली लक्सर में गुमशुदगी दर्ज की गई थी.

पुलिस की जांच में खुला राज: पुलिस टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल, टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की. मैनुअल पुलिसिंग के दौरान पुलिस को अंकित की गांव के ही रहने वाले सचिन, मेहकार, कुलवंत और अंकित उर्फ फौजी से रंजिश होने की जानकारी मिली. इसके बाद चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

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आरोपियों ने बाइक से साथ अंकित की लाश गंगा में डाली थी. (ETV Bharat)

कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि, सख्ती से पूछताछ करने पर चारों आरोपियों ने अंकित की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. आरोपियों ने बताया कि अंकित ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से होने वाले खनन की पुलिस को मुखबिरी करता था, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें कई बार पकड़ा. इस वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा. इसी के चलते आरोपियों ने अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पुलिस के मुताबिक दो अगस्त की रात जब अंकित बाइक से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी बाइक रोककर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को मोटरसाइकिल से बांधा गया और शिवपुरी गांव के पास खुसरो की ठोकर के नजदीक गंगा नदी में डुबो दिया गया.

गोताखोरों ने गंगा में खंगाला इलाका: आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस उन्हें गंगा नदी के बताए स्थान पर ले गई. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को गोताखोरों के साथ मौके पर बुलाया गया. कई घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने गंगा में डूबी अंकित की मोटरसाइकिल और शव को बरामद कर लिया. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 103, 238 और 61(2) के तहत धाराएं बढ़ाई गई हैं.

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल अंकित चौहान उर्फ फौजी पूर्व में भी थाना खानपुर से हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है. एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अधिक से अधिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि दोषियों को अदालत से कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

ये आरोपी हुए गिरफ्तार

  • सचिन पुत्र पवननिवासी शिवपुरी रायसी, हरिद्वार
  • मेहकार पुत्र पवन, निवासी शिवपुरी रायसी, हरिद्वार
  • कुलवंत पुत्र कल्लू, निवासी शिवपुरी रायसी, हरिद्वार
  • अंकित चौहान उर्फ फौजी पुत्र सुरेश पाल, निवासी शिवपुरी रायसी, हरिद्वार

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LAKSAR ANKIT CHAUHAN MURDER
FOUR PEOPLE ARRESTED IN MURDER
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