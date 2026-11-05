पति ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने सुपारी देकर करवाई हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार
(MURDER in Palamu) पलामू में पति की हत्या की आरोपी पत्नी समेत चार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट
Published : November 5, 2026 at 5:11 PM IST
पलामू: दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी. इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है. पुलिस ने हत्या के मामले में पहली पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 21 अक्टूबर को पलामू के तरहसी थाना अंतर्गत बेदानी खुर्द में तुलेश्वर महतो नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
पूरे मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. तुलेश्वर महतो हत्याकांड को लेकर पलामू पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था. पुलिस की कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने तुलेश्वर महतो हत्याकांड में तुलेश्वर महतो के पहली पत्नी उर्मिला देवी, साढू बेटा राहुल कुमार, लातेहार जिले के मनिका के रहने वाले शंकर यादव और नरेश सिंह को गिरफ्तार किया है.
पलामू एसपी ने दी जानकारी
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि तुलेश्वर महतो ने चार महीने पहले दूसरी शादी की थी. दूसरी शादी के बाद से पहली पत्नी उर्मिला देवी नाराज रह रही थी. उर्मिला देवी पंजाब में एक कंपनी में कार्य कर रही थी. पति द्वारा दूसरी शादी की जानकारी मिलने के बाद उसने अपनी बहन के बेटे राहुल कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना तैयार की. इसके लिए डेढ़ लाख रुपये राहुल कुमार को दिए थे. राहुल कुमार ने पूरे मामले में लातेहार जिले के मनिका के रहने वाले शंकर यादव और नरेश सिंह से संपर्क किया था.
एसपी ने बताया कि घटना से पहले सभी ने तुलेश्वर महतो की रेकी की थी और अगले दिन घटना को अंजाम दिया. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पुलिस को पूरे मनी ट्रेल के बारे में जानकारी मिल गई है और जिस हथियार से तुलेश्वर महतो को गोली मारी गई थी, वह हथियार भी बरामद हो गया है. पुलिस की छापेमारी दल में लेस्लीगंज एसडीपीओ प्रशांत कुमार, पाटन के इंस्पेक्टर रामाशीष पासवान, तरहसी के थाना प्रभारी राजेश रंजन, सब इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार शर्मा आनंद कुमार सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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