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पति ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने सुपारी देकर करवाई हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

पलामू: दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी. इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है. पुलिस ने हत्या के मामले में पहली पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 21 अक्टूबर को पलामू के तरहसी थाना अंतर्गत बेदानी खुर्द में तुलेश्वर महतो नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

पूरे मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. तुलेश्वर महतो हत्याकांड को लेकर पलामू पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था. पुलिस की कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने तुलेश्वर महतो हत्याकांड में तुलेश्वर महतो के पहली पत्नी उर्मिला देवी, साढू बेटा राहुल कुमार, लातेहार जिले के मनिका के रहने वाले शंकर यादव और नरेश सिंह को गिरफ्तार किया है.