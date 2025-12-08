कुल्लू में ढाई किलो चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ऊना में बस से दो तस्कर धरे
हिमाचल पुलिस नशा के खिलाफ लगातार अभियान छेड़ हुए है. ऊना-कुल्लू से पुलिस ने चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 4:32 PM IST
कुल्लू: उपमंडल बंजार में पुलिस की टीम ने बीती रात के समय 2 किलो 505 ग्राम चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम जब आरोपियों से पूछताछ कर रही थी तो इस दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन सोमवार दोपहर को पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में ले लिया और अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. बंजार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टीम खुदन पुल के पास गश्त कर रही थी तो उन्होंने उस दौरान दो आरोपियों को जांच के लिए रोका. जब पुलिस ने दोनों आरोपियों की जांच की तो उनके कब्जे से ये चरस बरामद की गई. वहीं, चरस के साथ गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मपुर निवासी जिला मंडी के रूप में हुई .
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि 'पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है. जिला कुल्लू में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और नशे के कारोबारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा.'
ऊना में दो तस्कर गिरफ्तार
वहीं, ऊना में भी पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है. जिला मुख्यालय के समीप कुरियाला मोड़ पर एक निजी बस में सवार मंडी जिला से संबंध रखने वाले एक महिला और एक पुरुष से 1.175 किलोग्राम चरस बरामद की है. दोनों हमीरपुर से ऊना जा रही बस में सवार थे. तलाशी लेने पर आरोपित पुरुष से 642 ग्राम और महिला के जूतों से 533 ग्राम चरस बरामद हुई. दोनों ही आरोपी मंडी के बालीचौकी के रहने वाले हैं. पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपियों ने बताया कि वों ये चरस की खेप चंडीगढ़ ले जा रहे थे और वहां पर इसे एक व्यक्ति को देना था.
