कुल्लू में ढाई किलो चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ऊना में बस से दो तस्कर धरे

कुल्लू में चरस के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी ( ETV Bharat )

कुल्लू: उपमंडल बंजार में पुलिस की टीम ने बीती रात के समय 2 किलो 505 ग्राम चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम जब आरोपियों से पूछताछ कर रही थी तो इस दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन सोमवार दोपहर को पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में ले लिया और अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. बंजार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टीम खुदन पुल के पास गश्त कर रही थी तो उन्होंने उस दौरान दो आरोपियों को जांच के लिए रोका. जब पुलिस ने दोनों आरोपियों की जांच की तो उनके कब्जे से ये चरस बरामद की गई. वहीं, चरस के साथ गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मपुर निवासी जिला मंडी के रूप में हुई .