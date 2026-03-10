ETV Bharat / state

बनारस में यात्रियों से बदसलूकी करने वाले टैक्स चालकों पर बड़ा Action, 4 गिरफ्तार

वाराणसी: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलते ही यात्रियों से जबरन सवारी के लिए अभद्र व्यवहार करने वाले टैक्सी व ऑटो चालकों के खिलाफ फूलपुर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले चार चालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से दो वाहनों को जब्त किया है.

बदसलूकी की मिल रही थी शिकायतें: जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से एयरपोर्ट के आगमन गेट पर यात्रियों के साथ बदसलूकी की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. जैसे ही यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकलते थे, टैक्सी और ऑटो चालकों का झुंड उन्हें घेर लेता था. इससे न केवल यात्रियों को असुविधा और असहज स्थिति का सामना करना पड़ता था, बल्कि सवारी के लिए मना करने पर चालक अक्सर अभद्र भाषा और अनुचित व्यवहार पर उतारू हो जाते थे. पार्किंग क्षेत्र की जगह में वाहन खड़े कर देने से यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित होती थी और परिसर में भीड़ एकत्र हो रही थी.

मिल चुकी था चेतावनी: मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने टैक्सी व ऑटो चालकों के साथ बैठक कर अंतिम चेतावनी दी थी. निर्देश दिए गए थे कि कोई भी चालक अराइवल लेन में यात्रियों को परेशान नहीं करेगा और केवल आवंटित पार्किंग में ही रहेगा. इसके बावजूद चालकों के व्यवस्था में सुधार न होने और एयरपोर्ट परिसर में चार पुलिसकर्मियों की स्थायी ड्यूटी लगाई गई थी.

सोमवार को फूलपुर थाना पुलिस ने अभियान चलाकर उल्लंघनकर्ताओं पर शिकंजा कसा. पुलिस ने यात्रियों को घेरने वाले चार चालकों को गिरफ्तार किया और यातायात बाधित करने वाले दो वाहनों को जब्त कर लिया.