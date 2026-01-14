जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, अवैध एप के जरिए करते थे ठगी
जामताड़ा में चार साइबर अपराधियों को पुलिस ने ठगी करते हुए गिरफ्तार किया है.
Published : January 14, 2026 at 8:25 PM IST
जामताड़ा: साइबर अपराध करते चार अपराधियों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिले के कर्माटांड़ थाना अंतर्गत सामू पोखर गांव के मैदान में साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे. मौके से साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर सभी अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए साइबर अपराधियों में अफजल अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी, लालू मंडल और गोविंद राणा शामिल हैं.
गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल, 10 फर्जी सिम कार्ड, दो आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया है. अपराधियों द्वारा अवैध एप के माध्यम से ठगी करते थे. अपराधियों के द्वारा एप के माध्यम से फोन पे में लगभग 2000 रुपए का कैशबैक का मैसेज कस्टमर को भेजते थे और उसे एक्सेप्ट करने को बोलते थे. जैसे ही कस्टमर एक्सेप्ट करते थे, ठगों को लोगों का अवैध एप में पैसा आ जाता था. फिर उस पैसा से गिफ्ट कार्ड खरीदकर गिफ्ट को कमीशन पर बेचते थे. पकड़े गए अपराधियों ने पुलिस के पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार करते हुए खुलासा किया है.
एसपी राजकुमार मेहता ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में खुले मैदान में अपराधियों द्वारा अपराध को अंजाम दिया जा रहा था. जिसकी सूचना मिलने पर टीम गठित कर छापेमारी की गई. जहां से साइबर अपराध करते रंगे हाथ चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी अवैध एप के माध्यम से कैशबैक मैसेज भेजते थे और एक्सेप्ट होने के बाद ऐप में इनका पैसा आ जाता था. फिर उससे गिफ्ट कार्ड खरीदने का काम करते थे और गिफ्ट को कमीशन पर बेच देते थे. एसपी ने साइबर अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह सुधर जाए, अन्यथा साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.
