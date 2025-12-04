ETV Bharat / state

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर; हमीरपुर में पुलिस टीम पर हमले के 2 आरोपी पकड़े गए, अलीगढ़ से कुख्यात गिरफ्तार

अलीगढ़/बलिया/हमीरपुर: यूपी के अलग-अलग जिलों में पुलिस मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ये एनकाउंटर अलीगढ़, बलिया और हमीरपुर में हुए हैं.

अलीगढ़ से कुख्यात अपराधी गिरफ्तार: अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी ओमप्रकाश उर्फ शाका के बीच मुठभेड़ हुई. संयुक्त कार्रवाई में स्वॉट, सर्विलांस और थाना टप्पल पुलिस ने उसे अवैध पिस्टल-कारतूस के साथ दबोच लिया. मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया. शाका 50 हजार रुपये का इनामी था और कई गंभीर मामलों में वांछित चल रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी बड़ी राहत है, क्योंकि वह लंबे समय से इलाके में सक्रिय था.

पुलिस के मुताबिक, 9 नवंबर 2025 को टप्पल पुलिस शाका को गिरफ्तार करने गई थी. उसी दौरान शाका ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी. इस हमले में कॉन्स्टेबल देव दीक्षित घायल हुए थे. वारदात के बाद शाका और उसका साथी निशांत फरार हो गए थे. टप्पल थाने में बदमाशों पर मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद से पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार उसकी तलाश में लगी थी.

अरुण कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले में बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि शाका टप्पल क्षेत्र में आने वाला है. खबर मिलते ही थाना टप्पल, स्वॉट और सर्विलांस की टीमों ने इलाके में चेकिंग शुरू कर दी. देर रात के दौरान संदिग्ध मूवमेंट दिखा तो पुलिस ने घेराबंदी की. पकड़े जाने के डर से शाका ने फिर पुलिस पर गोली चला दी. टीम ने जवाबी फायरिंग की तो वह घायल होकर गिर पड़ा. इस मुठभेड़ में आरोपी के दो साथी निशांत और सचिन कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

शाका का लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ टप्पल, चडौस, पिसावा, क्वार्सी, हाईवे मथुरा और आगरा के इरादतनगर थानों में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें लूट, चोरी, धमकी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं. उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी. शाका के फरार साथियों की तलाश की जा रही है.

बलिया में गो तस्कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार: बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद नदी पुल पर गो तस्कर बृजेश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वह गोली लगने से घायल हो गया. अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि खरीद नदी पुल पर बुधवार की देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी. इस दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दिया. उसे रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया है.