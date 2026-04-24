हजारीबाग में हाइवा अगजनी मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा, हथियार के साथ धरे गए चार आरोपी
पुलिस ने हाइवा में अगजनी मामले में हथियार समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 24, 2026 at 1:51 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर बड़कागांव 13 माइल पुल के पास हाइवा में अगजनी मामले का उद्वेदन करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से हथियार बरामद किया है. इन सभी का तालुका राहुल दुबे गैंग से है.
24 घंटे के भीतर खुलासा
हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के 13 माइल पुल के पास हाइवा में आगजनी मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है. हजारीबाग एसपी ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि बीते दिन राहुल दुबे गिरोह द्वारा पेट्रोल छिड़ककर वाहन में आग लगाई गई थी, जिसकी जिम्मेदारी हस्तलिखित पर्चा छोड़कर ली गई थी. घटना की जिम्मेवारी राहुल दुबे गिरोह ने ली थी. उस पर्चा पर प्रकाश शुक्ला, मयंक सिंह और राहुल दुबे गैंग लिखा हुआ था.
छापेमारी में चार गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया. गुप्त सूचना के आधार पर चंदौल गांव स्थित हथिया पत्थर जंगल में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अफताब, मोहम्मद सलामत अंसारी और तुसार सिन्हा शामिल हैं.
आरोपियों का निकला आपराधिक रिकॉर्ड
तलाशी के दौरान उनके पास से तीन पिस्टल, 11 जिंदा गोलियां, पर्चे और मोबाइल बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपियों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार करते हुए कोल माइनिंग क्षेत्र में दहशत फैलाने की साजिश का खुलासा किया. मोहम्मद सलामत अंसारी जो बड़कागांव का ही रहने वाला है, उसके ऊपर बड़कागांव थाना में तीन और टंडवा में एक मामला दर्ज है. वहीं मोहम्मद एजाज पर बड़कागांव में एक मामला दर्ज है.
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