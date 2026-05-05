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धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर लूटकांड का किया खुलासा, चार अपराधियों को दबोचा

धनबाद: गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुई दुस्साहसिक लूट की घटना का पुलिस ने दो दिनों में खुलासा कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपियों के पास से लूटे गए सामान भी बरामद किए गए हैं. इस सफलता के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा भी मजबूत हुआ है.

सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, एसडीपीओ शंकर कामती और गोविंदपुर थाना प्रभारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई कांड संख्या 132/2026 के तहत की गई. उन्होंने बताया कि 2 मई को इरफान अंसारी नामक युवक धनबाद से अपने घर नारायणपुर लौट रहा था. इसी दौरान गोविंदपुर के पास मुख्य सड़क पर तीन बाइक पर सवार 6-7 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया था. बदमाशों ने मारपीट कर उनकी मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल और 22 हजार रुपए लूट लिए थे.

जानकारी देते सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

लूट के बाद अपराधियों ने पीड़ित को दिया था नंबर

हैरानी की बात यह रही कि जाते-जाते अपराधियों ने पीड़ित को एक मोबाइल नंबर दिया और पैसे की व्यवस्था कर संपर्क करने को कहा. 4 मई को जब पीड़ित ने उस नंबर पर कॉल किया तो उसे गोविंदपुर अस्पताल के पास बुलाया गया. वहां से उसे एक कार में बैठाकर मुगमा की ओर ले जाया गया, जहां फिर से उससे पैसे और मोबाइल छीन लिए गए और उसे धक्का देकर अपराधी फरार हो गए.