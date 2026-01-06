ETV Bharat / state

देवघर पुलिस की लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लूटे गए सामान के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

देवघर: जिले के जसीडीह और सारवा थाना क्षेत्र में बीते दिनों आम नागरिकों द्वारा लूट की शिकायतें दर्ज कराई गई. इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित औऱ प्रभावी कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार के स्पष्ट निर्देश के बाद जिले के विभिन्न इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसका नतीजा अब सामने आया है.



पुलिस द्वारा कार्रवाई से जुड़े पूरे मामले की जानकारी देवघर एसडीपीओ अशोक सिंह और जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में दी. एसडीपीओ ने बताया कि लूट की घटनाओं के खुलासे को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था. जिसके द्वारा लगातार तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है.



जानकारी देते संवाददाता हितेश कुमार (ईटीवी भारत)

लूटे गए सामान आरोपियों के पास से बरामद

पुलिस की इस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें शिवम राय, सौरभ श्रृंगारी, साहिल चौधरी और नीरव दास शामिल है. गिरफ्तार सभी आरोपी जसीडीह थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट के कई महंगे और अहम सामान बरामद किए हैं. जिसमें दो एलईडी टीवी, एक ड्रोन, तीन कैमरा, 11 मोबाइल, एक कार, एक बुलेट समेत दो बाइक और एक लैपटॉप शामिल है, जो लूट की घटनाओं की पुष्टि करता है.