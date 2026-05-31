सिकिदिरी जेवर दुकान चोरी का खुलासा, आभूषण समेत चार गिरफ्तार
रांची में पुलिस ने सिकिदिरी जेवर दुकान में चोरी का खुलासा करते हुए चार आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : May 31, 2026 at 7:16 PM IST
रांचीः जिला के सिकिदिरी थाना क्षेत्र में हुए जेवर दुकान में चोरी मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है. सिल्ली डीएसपी मनीष चन्द्र लाल के नेतृव में हुई कार्रवाई में जेवर दुकान में चोरी करने वाले चार अपराधी पकड़े गए हैं. वहीं चोरी गए लाखों के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं.
क्या है पूरा मामला
रांची के सिल्ली डीएसपी मनीष चन्द्र लाल ने बताया कि 27 मई को सिकिदिरी बस स्टैंड के पास हुंडरू फॉल मेन रोड पर स्थित दुकान सोनी ज्वेलर्स में गैस कटर मशीन से ताला काटकर चांदी के आभूषण चोरी कर ली गयी. दुकान मालिक शशिकांत ने मामले को लेकर अज्ञात के विरुद्ध सिकिदिरी थाना कांड सं0 18/26 दिनांक- 27/05/2026 धारा 305/331 (1) B.N.S. दर्ज कराया गया.
इस कांड के अनुसंधान एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया. छापामारी दल द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं विशेष सूचना के आधार पर कांड का उद्भेदन किया गया है. जिसमें पांच अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गयी. जिसके बाद छापामारी दल में शामिल पुलिसकर्मियों द्वारा कांड में शामिल चार अभियुक्त अरमान अंसारी, फरहान अंसारी, एजाज शाह और हसनैन अंसारी को गिरफ्तार किया गया.
इनकी निशानदेही पर घटना में अभियुक्तों द्वारा दुकान से चोरी गए आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त किये गए कार, गैस कटर मशीन साथ सिलेंडर एवं मोटरसाइकिल तथा अभियुक्तों के मोबाइल बरामद किया गया है. इस कांड में एक अभियुक्त फिरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी/अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.
रेकी करके की गई चोरी
गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने से कुछ दिन पहले अभियुक्तों द्वारा घटनास्थल की रेकी की गयी थी. 26 मई की रात्रि में घटना को अंजाम देने के लिए बाइक एवं कार से वहां पर पांच लोग पहुंचे, फिर थाना के पास 01 व्यक्ति को निगरानी के लिए लगाया गया. दूसरे व्यक्ति को ज्वेलर्स दुकान के दोनों साइड निगरानी में लगाया गया.
इसके बाद शेष दो व्यक्ति गैस कटर मशीन से सोनी ज्वेलर्स का ताला काटकर दुकान के अंदर घुसे. वहां दुकान से सोने एवं चांदी आभुषणों को चोरी की और हुंडरू, अनगड़ा होते हुए अपने घर ईरबा चले गये. चोरों को बाद में पता चला कि सोने जैसा दिखने वाला आभुषण वास्तव में सोने का नहीं था जिसे उन्होंने फेंक दिया शेष चांदी के कुछ सिक्कों एवं आभूषणों को उन पांचों के द्वारा आपस में बांट लिया गया एवं कुछ को बेचकर प्राप्त पैसे को बकरीद में खर्च कर दिया गया था.
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