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सिकिदिरी जेवर दुकान चोरी का खुलासा, आभूषण समेत चार गिरफ्तार

रांचीः जिला के सिकिदिरी थाना क्षेत्र में हुए जेवर दुकान में चोरी मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है. सिल्ली डीएसपी मनीष चन्द्र लाल के नेतृव में हुई कार्रवाई में जेवर दुकान में चोरी करने वाले चार अपराधी पकड़े गए हैं. वहीं चोरी गए लाखों के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के सिल्ली डीएसपी मनीष चन्द्र लाल ने बताया कि 27 मई को सिकिदिरी बस स्टैंड के पास हुंडरू फॉल मेन रोड पर स्थित दुकान सोनी ज्वेलर्स में गैस कटर मशीन से ताला काटकर चांदी के आभूषण चोरी कर ली गयी. दुकान मालिक शशिकांत ने मामले को लेकर अज्ञात के विरुद्ध सिकिदिरी थाना कांड सं0 18/26 दिनांक- 27/05/2026 धारा 305/331 (1) B.N.S. दर्ज कराया गया.

इस कांड के अनुसंधान एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया. छापामारी दल द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं विशेष सूचना के आधार पर कांड का उद्भेदन किया गया है. जिसमें पांच अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गयी. जिसके बाद छापामारी दल में शामिल पुलिसकर्मियों द्वारा कांड में शामिल चार अभियुक्त अरमान अंसारी, फरहान अंसारी, एजाज शाह और हसनैन अंसारी को गिरफ्तार किया गया.

इनकी निशानदेही पर घटना में अभियुक्तों द्वारा दुकान से चोरी गए आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त किये गए कार, गैस कटर मशीन साथ सिलेंडर एवं मोटरसाइकिल तथा अभियुक्तों के मोबाइल बरामद किया गया है. इस कांड में एक अभियुक्त फिरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी/अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

रेकी करके की गई चोरी