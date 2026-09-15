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'लड़की का मामला है' कहकर उठा ले गए आरोपी, घंटों जंगल में टॉर्चर, जानें हर्ष अपहरण की इनसाइट स्टोरी

हर्ष अपहरण कांड मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मौके से हर्ष को भी बरामद किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

KIDNAPPING CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 11:28 AM IST

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रांची: राजधानी रांची पुलिस की सतर्कता की वजह से हर्ष नाम के युवक की जान बच गई. नहीं तो जिस तरह से हर्ष को टॉर्चर किया गया था उसकी जान भी जा सकती थी. पुलिस के द्वारा हर्ष को मुक्त करवाया गया और चार आपरधियों को गिरफ्तार किया गया. इस बीच हर्ष ने पुलिस के सामने कई चौकाने वाला बयान दिया है. अब तक के जांच में यह बात सामने आई है की इस अपहरण पीछे लड़की का मामला बताया जा रहा है.

3 घंटे तक हर्ष के साथ हुई हैवानियत

25 वर्षीय हर्ष कुमार ने अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी में अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. हर्ष के मुताबिक, अमन मिश्रा समेत अन्य दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था. तभी रास्ते में कार खराब हो गई और नीचे उतर कर बोनट खोलकर देखने लगा. तभी एक कार में सवार लोगों ने उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया. दोस्तों के विरोध करने पर सभी को जान से मारने की धमकी दी. उसके साथ मारपीट और कथित तौर पर अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया. हर्ष के अनुसार उसे बिल्कुल निवस्त्र कर दिया गया और उसके बाद आपरधियों ने उसके ऊपर शौच भी किया.

रात 12 बजे के बाद शुरू हुई पूरी कहानी

एफआईआर के मुताबिक, घटना 14 सितंबर की रात करीब 12:10 बजे से 2 बजे के बीच की है. आरोप है कि उसके चेहरे और कान के आसपास मुक्के और बेल्ट से पीटा. इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उसके गले में फंदा डालकर दोनों तरफ से खींचा. हर्ष के मुताबिक, उसका गला घोंटने की कोशिश की गई और वह बेहोश हो गया. जब उसे होश आया तो वह किसी सुनसान इलाके में था. हर्ष ने आरोप लगाया है कि उसकी शर्ट उतार कर जलती हुई सिगरेट दागा और उसके मुंह में भी सिगरेट डालने का भी आरोप लगाया है. पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपियो ने स्टांप पेपर पर हर्ष से साइन भी करवाया.

पुलिस पहुंची तो आरोपियों में मची हलचल

हर्ष की शिकायत के अनुसार, जब वह आरोपियों के कब्जे में था, तभी पुलिस वहां पहुंची. आरोप है कि पुलिस को देखकर आरोपी आकाश कुमार साहू ने अपने साथियों को वहां से निकल जाने को कहा. इसके बाद हर्ष को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर के कई इलाकों में नाकेबंदी और बैरिकेडिंग कर दी. करीब ढाई घंटे की लगातार तलाश के बाद पुलिस ने हर्ष को नगड़ी थाना क्षेत्र के एक सुनसान जंगली इलाके से बरामद किया.

रात 1:10 बजे मिली पुलिस को पहली सूचना

सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक, घटना की पहली सूचना रात करीब 1.10 बजे पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर मिली. इसके साथ ही अरगोड़ा थाना के माइक पर भी सूचना पहुंचाई गई. पुलिस को दो से तीन युवकों ने बताया कि उनका एक दोस्त हर्ष कुमार, जो कडरू का रहने वाला है, उनके साथ था. उनकी गाड़ी कार्तिक उरांव चौक के पास खराब हो गई थी. वहीं से उनके दोस्त का अपहरण कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक हर्ष को बेहद खराब स्थिति में पाया गया. उसका वीडियो भी बनाया गया था. मौके से मोबाइल फोन और एक स्टांप पेपर भी बरामद किया गया है.

ढाई घंटे बाद पुलिस को मिला हर्ष

सिटी एसपी के मुताबिक, आरोपियों का निशाना खास तौर पर हर्ष था. आरोपियों ने दोस्तों से कहा कि इस लड़के को हमारे साथ जाने दो, इसे हम लेकर जाएंगे. लड़की का मामला है. आप बीच में इंटरफेयर मत करिए. दोस्तों ने ज्यादा विरोध नहीं किया. करीब ढाई घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि हर्ष को नगड़ी थाना क्षेत्र के एक सुनसान इलाके में जंगली क्षेत्र की तरफ ले जाया गया है. साढ़े तीन बजे पुलिस टीम उस स्थान पर पहुंची. सिटी एसपी के मुताबिक, वहां संदिग्ध कार भी मौजूद थी और संदिग्ध व्यक्ति भी घटनास्थल पर मिले.

मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

मामले में जो चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें आकाश कुमार साहू, असगर खान, विनय साहू और भोला नायक शामिल है. सिटी एसपी के अनुसार, आकाश कुमार साहू इस मामले का मुख्य आरोपी है. पुलिस के मुताबिक, वह मूल रूप से लोहरदगा का रहने वाला है और पूर्व में लोहरदगा में एक्सटॉर्शन के एक मामले में जेल जा चुका है. असगर खान और विनय साहू भी लोहरदगा के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि भोला नायक रांची का निवासी है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी मुख्य आरोपी के सहयोगी थे. इसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही.

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