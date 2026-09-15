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'लड़की का मामला है' कहकर उठा ले गए आरोपी, घंटों जंगल में टॉर्चर, जानें हर्ष अपहरण की इनसाइट स्टोरी

रांची: राजधानी रांची पुलिस की सतर्कता की वजह से हर्ष नाम के युवक की जान बच गई. नहीं तो जिस तरह से हर्ष को टॉर्चर किया गया था उसकी जान भी जा सकती थी. पुलिस के द्वारा हर्ष को मुक्त करवाया गया और चार आपरधियों को गिरफ्तार किया गया. इस बीच हर्ष ने पुलिस के सामने कई चौकाने वाला बयान दिया है. अब तक के जांच में यह बात सामने आई है की इस अपहरण पीछे लड़की का मामला बताया जा रहा है.

3 घंटे तक हर्ष के साथ हुई हैवानियत

25 वर्षीय हर्ष कुमार ने अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी में अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. हर्ष के मुताबिक, अमन मिश्रा समेत अन्य दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था. तभी रास्ते में कार खराब हो गई और नीचे उतर कर बोनट खोलकर देखने लगा. तभी एक कार में सवार लोगों ने उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया. दोस्तों के विरोध करने पर सभी को जान से मारने की धमकी दी. उसके साथ मारपीट और कथित तौर पर अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया. हर्ष के अनुसार उसे बिल्कुल निवस्त्र कर दिया गया और उसके बाद आपरधियों ने उसके ऊपर शौच भी किया.

रात 12 बजे के बाद शुरू हुई पूरी कहानी

एफआईआर के मुताबिक, घटना 14 सितंबर की रात करीब 12:10 बजे से 2 बजे के बीच की है. आरोप है कि उसके चेहरे और कान के आसपास मुक्के और बेल्ट से पीटा. इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उसके गले में फंदा डालकर दोनों तरफ से खींचा. हर्ष के मुताबिक, उसका गला घोंटने की कोशिश की गई और वह बेहोश हो गया. जब उसे होश आया तो वह किसी सुनसान इलाके में था. हर्ष ने आरोप लगाया है कि उसकी शर्ट उतार कर जलती हुई सिगरेट दागा और उसके मुंह में भी सिगरेट डालने का भी आरोप लगाया है. पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपियो ने स्टांप पेपर पर हर्ष से साइन भी करवाया.

पुलिस पहुंची तो आरोपियों में मची हलचल

हर्ष की शिकायत के अनुसार, जब वह आरोपियों के कब्जे में था, तभी पुलिस वहां पहुंची. आरोप है कि पुलिस को देखकर आरोपी आकाश कुमार साहू ने अपने साथियों को वहां से निकल जाने को कहा. इसके बाद हर्ष को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर के कई इलाकों में नाकेबंदी और बैरिकेडिंग कर दी. करीब ढाई घंटे की लगातार तलाश के बाद पुलिस ने हर्ष को नगड़ी थाना क्षेत्र के एक सुनसान जंगली इलाके से बरामद किया.

रात 1:10 बजे मिली पुलिस को पहली सूचना