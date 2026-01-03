ETV Bharat / state

ढाई लाख के विवाद में मारा गया था इबरार अंसारी, साजिशकर्ता सहित चार गिरफ्तार

रांची पुलिस ने इबरार अंसारी के चार हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या के पीछे पैसे लेनदेन का मामला था.

FOUR ACCUSED ARRESTED IN RANCHI
पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 3, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
रांची: जिले के बुढ़मू में हुए इबरार अंसारी हत्याकांड का पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया है. ढाई लाख रुपए के विवाद में इबरार अंसारी की गोली मार कर हत्या की गई थी. मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 30 दिसंबर 2025 को रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में पीयूष उर्फ इबरार अंसारी की गोली मार कर हत्या की गई थी. पीयूष का शव रेलवे लाइन के पास से बरामद किया गया था.

ढाई लाख वापस मांगे तो मार डाला

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पीयूष उर्फ इबरार अंसारी जो रामगढ़ के पतरातू का रहने वाला था, उसका पतरातू के ही समीर अंसारी के साथ पैसे वापसी को लेकर विवाद चल रहा था. मृतक पीयूष ने समीर को ढाई लाख रुपए कर्ज के तौर पर दिया था. पीयूष ने जब समीर अंसारी से अपने पैसे वापस लेने के लिए दबाब बनाया और धमकी दी की अगर जल्द पैसे न मिले तो अंजाम अच्छा नही होगा.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते ग्रामीण एसपी (ईटीवी भारत)
प्लनिंग कर बुढ़मू बुलाया और मार डाला

ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया की समीर ने पैसे लौटाने के बजाय पीयूष को सीधे रास्ते से ही हटाने का प्लान बना लिया. प्लान के तहत एक हथियार सप्लायर से पिस्टल लिया गया और 30 दिसंबर को बहला फुसलाकर पीयूष को बुढ़मू बुलाया गया. जहां उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई. पीयूष के हत्या के बाद समीर ने अपने अन्य दो साथियों के साथ शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया. जिससे की पूरा मामला हादसा दिखे.

पुलिस ने चार को किया गया गिरफ्तार

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि टेक्निकल सेल के माध्यम से और ह्यूमन इनपुट के आधार पर समीर अंसारी को गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उसके अन्य दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया. रांची पुलिस के द्वारा हत्या के लिए हथियार उपलब्ध करवाने वाले सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है.

