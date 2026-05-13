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अंतरराज्यीय हथियार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार अपराधी गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ की सूचना पर हुआ खुलासा

बोकारो: जिले के बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित सीसीएल क्वार्टर में चोरी-छिपे चल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. STF पटना और खुफिया विभाग से मिली सटीक सूचना के बाद बोकारो पुलिस हरकत में आई. जिसके बाद बेरमो थाना पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस की छापेमारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

बेरमो डीएसपी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि राजकुमार सिंह उर्फ बंटी सिंह के घर में अवैध हथियार बनाने का काला कारोबार चल रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. देर रात हुई कार्रवाई में पुलिस ने क्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया. जैसे ही टीम अंदर पहुंची, वहां का नजारा किसी फिल्मी गैंग फैक्ट्री से कम नहीं था.

जानकारी देते बेरमो डीएसपी (ईटीवी भारत)

कमरे में गन बनाने की थी मशीनरी

कमरे के भीतर हथियार बनाने की पूरी मशीनरी लगी हुई थी. पुलिस ने मौके से अर्धनिर्मित पिस्टल सहित अन्य उपकरण बरामद किए. साथ ही 7.65 एमएम की जिंदा गोली भी जब्त की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने चार लोगों को मौके से दबोच लिया. लेकिन इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड राजकुमार सिंह उर्फ बंटी सिंह मौके से फरार हो गया.

पुलिस के अनुसार तैयार हथियार अपराधियों तक सप्लाई किया जाता था और इसका नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की बात सामने आ रही है. इस कार्रवाई के बाद पूरे बेरमो, फुसरो और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. लोग हैरान हैं कि रिहायशी इलाके के बीचों-बीच इतने दिनों से गन की फैक्ट्री चल रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी.