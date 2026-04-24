धनबाद में हत्याकांड का खुलासा: गला रेतकर युवक की हत्या में चार आरोपी गिरफ्तार
धनबाद पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 24, 2026 at 5:24 PM IST
धनबाद: कोयलांचल में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. बीते 20 मार्च को धनबाद थाना क्षेत्र के साहू गली में युवक रोहित कुमार की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने हर पहलू पर की बारीकी से जांच
मामले की शुरुआत मृतक की बहन रितु कुमारी के फर्द बयान से हुई, जिसके आधार पर धनबाद थाना में कांड संख्या 95/26 दर्ज किया गया. घटना के बाद पुलिस ने हर पहलू पर बारीकी से जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचनाओं को जोड़ते हुए पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियां सुलझाईं.
चार आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान जीतु यादव, तरुण यादव, महेश धीबर और भुनेश्वर हाड़ी की भूमिका सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 23 अप्रैल को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.
हत्या की ये रही मुख्य वजह
पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला कारण भी सामने आया. दरअसल, करीब दो महीने पहले ‘प्रेम’ नाम का युवक आरोपी जीतु यादव की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. इसी रंजिश में आरोपियों ने मिलकर रोहित कुमार की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.
हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे का दाव (दउली), दो मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फोन और घटना के समय पहना गया शॉल समेत कई अहम सामान बरामद किए हैं. इस पूरे ऑपरेशन में धनबाद, सरायढेला, लोदना और अलकडीहा थाना की संयुक्त टीम ने अहम भूमिका निभाई है. फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है और मामले को मजबूती से अदालत तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है.
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