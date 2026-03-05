ETV Bharat / state

अवैध संबंध बनी कत्ल की वजह, महिला समेत चार आरोपी गिरफ्तार

लातेहारः जिला के मनिका थाना क्षेत्र निवासी रंजन सिंह उर्फ कारू सिंह की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया. कारू सिंह की हत्या अवैध संबंध के कारण हुई थी. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड की घटना में शामिल महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि कारू सिंह की हत्या अवैध संबंध के कारण हुई थी.

दरअसल, होली के दिन रंजन सिंह उर्फ कारू सिंह का शव माइल गांव के पास ही बरामद हुआ था. इसकी हत्या पत्थर से मारकर की गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रभात दास के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन आरंभ कर दी. छानबीन के क्रम में पुलिस को यह जानकारी मिली कि कारू सिंह का अवैध संबंध गांव की ही एक महिला से था. इस बात से महिला का पति और कई अन्य ग्रामीण काफी नाराज थे. बार-बार मना करने के बावजूद कारू सिंह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था.

होली के 1 दिन पहले भी रात में कारू सिंह महिला से मिलने गया था. इसी से नाराज होकर महिला का पति और कारू सिंह में झगड़ा होने लगी. कारू सिंह के आदतों से परेशान कुछ अन्य ग्रामीण भी वहां जमा हो गए और कारू सिंह की जमकर पिटाई कर दी. वहीं इसके सिर में पत्थर से मारकर इसकी हत्या कर दी. बाद में शव को सड़क से थोड़ी दूर नर्सरी के पास फेंक दिया. बाद में होली के दिन कारू सिंह का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करते हुए हत्याकांड में शामिल महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

चार आरोपियों को भेजा गया जेल- एसपी

इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रभात दास के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले की छानबीन आरंभ की गई थी. ग्रामीणों से पूछताछ के बाद और पूरे मामले की छानबीन करने के बाद पता चला कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है. पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया. इसके बाद घटना में शामिल गांव के ही जमुना उरांव और शंभू उरांव को भी गिरफ्तार कर लिया गया.