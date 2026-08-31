चुनाव हारने के बाद हुए बेरोजगार तो सरकारी ऑफिसों को बनाया निशाना, 50 लाख से अधिक के सामान की चोरी
पुलिस ने सरकारी कार्यालय में चोरी करने वाले पूर्व सरपंच और उसके साले को गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 6:10 PM IST
पलामू: पुलिस ने सरकारी कार्यालय में पूर्व सरपंच और उसके साले को चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. दोनों मिलकर प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय और सरकारी स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक और कीमती सामानों की चोरी करते थे. पलामू पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से 50 लाख रुपये से भी अधिक की चोरी की सामग्री को बरामद किया है.
सूचना मिलने के बाद छापेमारी
दरअसल पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के नामुदाग में अवधेश कुमार भूइयां नाम के व्यक्ति के घर में चोरी की कई सामग्री रखी हुई है और वह उसे बेचने की कोशिश कर रहा है. इसी सूचना के आलोक में छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी किया. इस छापेमारी में पुलिस ने चोरी के कम्प्यूटर, प्रिंटर, सीपीयू, लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी, होम थिएटर, लेमिनेशन मशीन सहित बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बरामद किया है.
कहां की कहां चोरी की वारदात को दिया गया था अंजाम
अवधेश भईया और उसके साले अमोद ने मिलकर पलामू के छतरपुर प्रखंड कार्यालय, छतरपुर बिजली कार्यालय, पाटन प्रखंड कार्यालय, नौडीहा बाजार प्रखंड, नावाटांड़ पंचायत सचिवालय, नौडीहा बाजार स्थित फोटो कॉपी दुकान एवं नामुदाग हाई स्कूल समेत कई इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है.
पूर्व सरपंच की पृष्ठभूमि
दरअसल 2010 में अवधेश कुमार भुईयां नौडीहा बाजार के नामुदाग से सरपंच (पंचायत समिति सदस्य) का चुनाव जीता था. 2015 में उसका सीट महिला रिजर्व हो गया था. 2015 में अभय की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और वह हार गई थी. चुनाव हारने के बाद वह बेरोजगार हो गया था और चोरी के तरीके को अपनाया था.
पुलिस की टिप्पणी और आगे की कार्रवाई
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी सरकारी कार्यालय को निशाना बनाते थे और उनमें चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे. कई कांडों का खुलासा हुआ है. पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई किया जा रहा है. अभय पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रहा है और बाद के दिनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था. इस छापेमारी में नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी नीरज कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे.
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